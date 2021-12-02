Üye Girişi
Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu

02.12.2021 14:53
Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu

Yunusemre Belediyesporlu wushucular, Sakarya'da yapılan Türkiye Taichi Şampiyonası'na 5 altın madalyayla damga vurdu.

Yunusemre Belediyesporlu wushucular, Sakarya'da yapılan Türkiye Taichi Şampiyonası'na 5 altın madalyayla damga vurdu.

Türkiye Wushu Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Taichi Şampiyonası, 28-30 Kasım tarihleri arasında Sakarya'da yapıldı. Şampiyonada ilimizi temsil eden Yunusemre Belediyespor wushucuları, 5 altın madalya kazanarak gururumuz oldu. Müsabakalarda Afra, Talha, Ali ve Ömer Çetinkaya kardeşler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Ali Çetinkaya, iki farklı dalda altın madalya kazanan sporcu oldu. Başarılı wushucuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, sporcuların yeni yılda milli takım formasıyla da madalyalar kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Alkan yaptığı açıklamada, "Bizleri gururlandıran sporcularımız, ocak ayı sonunda milli takım seçmelerinde ter dökecek. Çocuklarımız daha önce elde ettikleri başarılarla zaten milli takıma girmişti. Ancak federasyon seçimleri yeni yapıldığı için Dünya ve Avrupa Şampiyonası öncesi tekrar milli takım seçmeleri yapılması kararı alındı. Türkiye şampiyonluğunu uluslararası seviyedeki madalyalarla taçlandırmak istiyoruz." dedi. - MANİSA

Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu
Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu
Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu
Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu
Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu

Altın Madalya, Sakarya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomobilini takip eden köpeği ateş ederek öldürdü! 15:54 Otomobilini takip eden köpeği ateş ederek öldürdü! Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü 15:49 Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! 13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Son Dakika Haberleri
15:50 Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!
15:48 Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü
15:40 Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi
15:35 Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
15:30 "Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?
15:29 Erdoğan'ın faizle mücadelesine Tanju Özcan'dan destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
15:24 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde top koşturan 1,89'luk golcünün peşinde: Artem Dovbyk
15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!
15:21 Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar! Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!         
15:51
Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir Bugün ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir         
15:36
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 16:03:06. #1.13#
SON DAKİKA: Yunusemreli wushucular Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement