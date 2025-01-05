Yusuf Randa: İki Puan Kaybettik

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Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa, golsüz eşitlikle sona eren Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ümraniyespor 1 puan kazandı, biz ise 2 puan kaybettik. Ümraniyespor'u kazandığı bir puandan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçta girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Randa, "Ümraniyespor 1 puan kazandı, biz ise 2 puan kaybettik. Ümraniyespor'u kazandığı 1 puandan ötürü tebrik ediyorum. Ümraniyespor, Tuncay Şanlı hoca zamanından beri 5-2-3 oyununu benimsemişti. Perşembe günü hoca değişikliği yaşadılar. Biz Bülent hocanın geçmişte Suudi Arabistan'da yardımcı antrenörlük yaptığı takımın görüntülerine de baktık. Orada da 5-2-3 oynadıklarını görünce aynı oyun anlayışıyla devam edeceklerini düşünerek bütün planlamamızı bunun üzerine yapmıştık. Nitekim planlamalarımız doğru çıktı, 5-2-3 oynadılar. Biz topa sahipken 3-2-5 şeklinde bir formasyona uyduk ama zaman zaman 4-2-4 dizilişine geçtik. Bunda da başarılı olduk. İlk yarıda oyunu koparabilirdik, çok net pozisyonlarımız vardı. Oyunun ikinci bölümünde de girdiğimiz pozisyonlar vardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bizim adımıza kaybedilmiş iki puan var. Organizasyonu güçlü olan, iyi çalışan, sisteme bağlı kalan bir oyuncu grubumuz var. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL