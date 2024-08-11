Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti - Son Dakika
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Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının Superpole yarışını kazanarak üst üste 12. galibiyetini elde etti ve şampiyona rekorunu kırdı. Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan Razgatlıoğlu, zaferini milli atıcı Yusuf Dikeç'in atış tarzıyla kutladı.

11.08.2024 17:48  Güncelleme: 18:03
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının Superpole yarışını kazanarak peş peşe 12 galibiyetle şampiyona rekorunu kırdı.

ZİRVENİN TEK SAHİBİ

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde Superpole yarışında 10 tur sonunda Rokit BMW takımı pilotu Toprak, damalı bayrağı yine ilk sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12. yarışını kazanarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Ragatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti

ZAFER SONRASI YUSUF DİKEÇ POZU

Şampiyona tarihine geçen ve zafer kutlamasını milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla yapan Toprak Razgatlıoğlu, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu. Puanını 340'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı da 87'ye çıkardı. Portekiz'deki son yarış, bugün TSİ 20.00'de koşulacak.

Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti

Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista, Portekiz, Motosiklet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti - Son Dakika

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