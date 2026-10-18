Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda Ali Kaya ve Emebet Ejigu Bizuneh zafere ulaştılar - Son Dakika
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Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda Ali Kaya ve Emebet Ejigu Bizuneh zafere ulaştılar

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Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu\'nda Ali Kaya ve Emebet Ejigu Bizuneh zafere ulaştılar
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Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 17'nci Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na 2 bin 26 sporcu başvurdu. 10 kilometrelik parkurda erkeklerde Ali Kaya 28 dakika 58 saniyeyle, kadınlarda Emebet Ejigu Bizuneh 32 dakika 59 saniyeyle birinci oldu.

ZEYTİNBURNU Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 17'nci Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na 2 bin 26 sporcu tarafından başvuru yapıldı. Startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un verdiği yarışta, erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda Emebet Ejigu Bizuneh birinci oldu.

Zeytinburnu'nda sporcular, Cumhuriyet için koştu. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda 2 bin 26 sporcu, 10 kilometrelik parkurda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un startını verdiği koşu, Abay Caddesi'nden başladı. İlçe sokaklarından geçen zorlu yarış, yine Abay Caddesi'nde sona erdi.

GENEL KLASMANDA İLK ÜÇ BELLİ OLDU

Genel klasman erkeklerde Ali Kaya, 28 dakika 58 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Obadiah Kiplangat Rop 29 dakika 45 saniyeyle ikinci, Workneh Gerema Wakjira ise 29 dakika 57 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Emebet Ejigu Bizuneh, 32 dakika 59 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Elida Jelimo Korir 33 dakika 16 saniyeyle ikinci, Fatma Arık ise 33 dakika 35 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

GENÇLERDE KIYASIYA MÜCADELE

Genç erkeklerde, Sefa Karakaya 32 dakika 50 saniyeyle birinci, Yusuf Taç 34 dakika 47 saniyeyle ikinci, Samet Memedoğlu ise 36 dakika 16 saniyeyle üçüncü oldu.

Genç kadınlarda, Edanur Artok 47 dakika 5 saniyeyle birinciliğe ulaştı. Melek Aydın 1 saat 3 dakika 58 saniyeyle ikinci, Hatice Beril Bilen ise 1 saat 3 dakika 59 saniyeyle üçüncü oldu.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarış sonunda genel klasmanda kadınlar ve erkeklerde birincilere altın madalya ve 10 bin TL, ikincilere gümüş madalya ve 20 bin TL, üçüncülere ise bronz madalya ve 15 bin TL verildi. Genel klasmanda ilk 10'a, gençler kategorilerinde ise ilk 5'e giren sporcular para ödülü almaya hak kazandı.

Gençlerde ilk üç sırayı alan sporcular ayrıca altın, gümüş ve bronz madalyayla ödüllendirilirken, yaş gruplarında dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: DHA
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