Zilan Ertem'den altın madalya - Son Dakika
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Zilan Ertem'den altın madalya

14.03.2022 10:44
Zilan Ertem'den altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Manisalı milli sporcu Zilan Ertem 40 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Manisalı milli sporcu Zilan Ertem 40 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te yapıldı. Müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcu Zilan Ertem, 40 kiloda altın madalyanın sahibi olarak Manisa'nın ve Türkiye'nin gururu oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Zilan Ertem'i tebrik ederek başarısının devamını diledi. Zilan'ın gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirten Öztürk, "Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek göğsümüzü kabartan Zilan Ertem'i ve başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Manisa olarak milli takımımıza en fazla sporcu veren illerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Zilan gibi yetenekli sporcuları Türk judosuna kazandırmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Zilan Ertem'den altın madalya

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Hırvatistan, Manisa, Zilan, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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