Galatasaray'ın genç savunmacısı Ross, Ofspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı

Galatasaray ile Ofspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılılar adına talihsiz bir olay yaşandı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın genç stoperi Mathias Ross, 26. dakikada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Danimarkalı savunmacı, yürüyerek direkt soyunma odasına gitti.
Galatasaray'da Mathias Ross'un yerine bir diğer genç yıldız Emin Bayram dahil oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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