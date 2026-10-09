Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi! İşte 3. tur eşleşmeleri - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi! İşte 3. tur eşleşmeleri

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Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi! İşte 3. tur eşleşmeleri
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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda eşleşmeler yapılan kura çekimiyle belli oldu. İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

HACIOSMANOĞLU: ''SLOVENYA MAÇINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Kura çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Öncelikle bugün A Milli Kadın Takımımız, 2027 Dünya Kupası'na katılma yolunda Slovenya ile play-off maçında karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Milli takım oyuncularımıza şimdiden canıgönülden başarılar diliyorum. Kadın Görme Engelliler Milli Takımımız da ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bizlere yaşattıkları bu gurur için onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuzu da yürekten kutluyorum" dedi.

''KUPAYA KATILAN TÜM KULÜPLERİMİZE...''

Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlara başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "Kupada mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor, 3. tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanına futbol heyecanını taşıyan ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası bildiğiniz gibi bu sezondan itibaren yarı finaller dışında tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu düzenlemeyle takımlarımız geçen sezona göre daha az maç yapacaklar. Mevcut değişiklikle, kupadaki rekabet korunacak, kulüplerimizin de yoğun maç trafiği hafifleyecek. Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk iki turunu bölgesel oynattık. Bu turda, önceki turlardan yükselen 31 takımımızın yanı sıra 6 Süper Lig ekiplerimizin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımımız mücadele edecek. Sezon sonunda ise toplam 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

''YENİ HİKAYELER YAZACAKLARINA İNANIYORUM''

Türkiye Kupası'nın Türk futbolundaki önemine dikkat çeken Başkan Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikayesini yazma fırsatı bulmaktadır. Her bölgeden kulübümüz ulusal düzeyde görünürlük kazanmakta, başta alt liglerimiz olmak üzere farklı seviyelerde forma giyen futbolcularımız da kendilerini gösterebilmektedir. Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikâyeler yazacaklarına inanıyorum. Sözlerime son verirken; kura çekiminin tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm futbolcularımıza da sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi! İşte 3. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda eşleşmeler şöyle:

  • Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor
  • Elazığspor - Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü
  • GMG Kastamonuspor - 24 Erzincanspor
  • Etimesgut Spor - Gaziantep FK
  • Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediye
  • Ağrı 1970 - İstanbulspor
  • Balıkesirspor - Arnavutköy Belediye
  • Fethiyespor - Eyüpspor
  • Düzcespor - Isparta 32 Spor
  • Eskişehirspor - Iğdır FK
  • Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat
  • Adana 01 FK - Kütahyaspor
  • Yeni Mersin İdmanyurdu - Muşspor
  • Pazarspor - Aliağa FK
  • Alanyaspor - 12 Bingölspor
  • İnegölspor - Sebatspor
  • Serik Spor - Hakkari Zap Spor Kulübü
  • Orduspor 1967 - Vanspor FK
  • Ankara Demir - Gemlik Sümerbey
  • Gençlerbirliği - Karaköprü Belediye
  • Karabük İdmanyurdu - İskenderunspor
  • Ankaraspor - Kırklarelispor
  • Menemen FK- Karacabey Belediye
  • Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinopspor
  • Şanlıurfaspor - Gölcükspor
  • İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal
  • Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı
  • Kasımpaşa - Çorluspor 1947
  • Fatih Karagümrük - Somaspor
  • Adaletgücü - MKE Ankaragücü
  • Bitlis Spor 1916 - Kayserispor
  • Kars 36 Spor - Antalyaspor
  • Boluspor - Karşıyaka
  • 52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK
  • Gebzespor - Yeşilyurt Spor Kulübü
  • Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - 68 Aksaray Belediyespor
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi! İşte 3. tur eşleşmeleri
Türkiye KupasıFutbolSporSon Dakika

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