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Zirek: "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz" - Son Dakika

Zirek: "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz"

14.02.2022 14:02
Zirek: "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz"

Karacabey Belediyespor Başkan Vekili Davut Zirek, deplasmanda 1-0 kazandıkları Amedspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karacabey Belediyespor Başkan Vekili Davut Zirek, deplasmanda 1-0 kazandıkları Amedspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından açıklama yapan Karacabey Belediyespor Başkan Vekili Davut Zirek, üst üste 3. galibiyetlerini aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Zirek, "Güzel bir sonuç oldu, mutluyuz. Ben teknik ekibi, futbolcu kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Amedspor maçına iyi hazırlandık. Kırklarelispor ve Pazarspor galibiyetleri bizi çok iyi motive etti. Amedpsor maçında takımımız güzel mücadele etti. Mücadelenin sonucunu da 3 puanla aldık. Şu andan itibaren bu haftayı unutup kalan maçlarımıza bakacağız. Güzel bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Zirek: Galip geldiğimiz için çok mutluyuz

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Karacabey, Amedspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zirek: 'Galip geldiğimiz için çok mutluyuz' - Son Dakika Spor


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