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Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika

Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti

13.02.2022 18:05

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. 57 puan liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, maç eksiğiyle 9 puan gerisinde yer alan Konyaspor'u devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Maçta ilk 11'ler netleşti.

Lider Trabzonspor ile 2. sıradaki Konyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavililer, 9 puanlık farkı artırmak isterken yeşil-beyazlı takım ise farkı eriterek şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olmayı hedefliyor.

KRİTİK MAÇ KAPALI GİŞE

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan.

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Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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