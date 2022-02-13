Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti

Lider Trabzonspor ile 2. sıradaki Konyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavililer, 9 puanlık farkı artırmak isterken yeşil-beyazlı takım ise farkı eriterek şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olmayı hedefliyor.

KRİTİK MAÇ KAPALI GİŞE

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan.