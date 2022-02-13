Lider Trabzonspor ile 2. sıradaki Konyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavililer, 9 puanlık farkı artırmak isterken yeşil-beyazlı takım ise farkı eriterek şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olmayı hedefliyor.
Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan.
Son Dakika › Spor › Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika Spor