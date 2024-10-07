Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kano ve Kürek Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kano ve Kürek Eğitimleri Başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde Kano ve Kürek Eğitimleri Başladı

Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu, 2024 yılı itibarıyla 100. yılını kutlayan üniversitenin şerefine kano ve kürek eğitimleri programı düzenledi. Proje, öğrencilerin su sporları alanında yetkinleşmelerini hedefliyor.

07.10.2024 12:29  Güncelleme: 12:30
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulunda Kano ve Kürek Eğitimleri programı düzenlendi.

Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu, 2024 yılı itibarıyla 100. yılını kutlayan üniversitenin çeşitli sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerine kano ve kürek eğitimleri ile yeni bir halka ekledi. Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı "Su Sporları ve Denizcilik Topluluğu"nun gerçekleştirdiği açılış etkinliğine; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Denizcilik ve Turizm Fakültesi dekanları, Kdz. Ereğli MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gülbay, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli Şubesi yöneticileri, ilçe protokolü, sponsorlar, öğretim üyeleri ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programın açılışında, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Avni Yıldız, BEUN'un köklü tarihine ve üniversitenin misyonuna vurgu yaparak bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Yıldız, konuşmasının başında Zonguldak'ın deniz kültürü ile olan ilişkisine dikkat çekerek üniversitenin yeni logosunun sembolik değerlerinin altını çizdi. BEUN'un sadece teknoloji, mühendislik, fen ve eğitim alanlarında değil bünyesinde yer alan tüm kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerinin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sağlamayı da hedeflediğine değindi. Bu bakımdan özellikle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in üniversiteye çizdiği vizyon ve bu vizyona uyum sağlama çabaları sayesinde ilerlediklerini belirterek, etkinliğin gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen başta Rektör Özölçer olmak üzere bu etkinliğin mimarı olan Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Protokol konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye gelen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, her zaman gençlere destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Demirtaş'ın ardından BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ise Kdz. Ereğli Yüksekokulunun ve değerli iş birliklerinin katkılarıyla tertip edilen bu başarılı projede emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ettiğini ifade etti.

Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından program, açılış kurdelesi kesimiyle devam etti. Kurdele kesimi sonrasında ise öğrencilerle birlikte Gülüç Irmağı'ndan kano ve küreklerle geçiş seremonisi yapıldı. Seremoni sonrasında program, düzenlenen çeşitli aktivitelerle devam etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Gülüç Belediyesi ve Zonguldak Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinliğin, öğrencilerin su sporları alanında yetkinleşmelerine ve gelecekte üniversitenin kano ve kürek takımlarının oluşturulmasına imkan tanıması hedefleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kano ve Kürek Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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