A101'de Satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House İncelemesi - Son Dakika
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Teknoloji

A101'de Satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House İncelemesi

A101\'de Satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House İncelemesi

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, ilginç ve dikkat çekici ürünlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. A101'in 29 Şubat tarihli kataloğuna göre, ESCAMP 6500 Flat Tiny House dikkat çekiyor. Bu taşınabilir evin özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House, 16 metrekarelik bir yaşam alanına sahip (1+1). Fiyatı ise 399.900 TL'dir.

28.02.2024 00:13
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Son birkaç yılda, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, ilginç ve dikkat çekici ürünlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda, A101 artık teknolojik ürünlerin yanı sıra tekne satışı da yapmıştı. ve şimdi, Flat Tiny House gibi alışılmadık bir ürünle karşımıza çıkıyor. İşte A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House incelemesi sizlerle.

A101'de 399.900 TL'ye satılan ev incelemesi!

A101'e ulaşmak için buraya tıklayın

A101'in 29 Şubat tarihli kataloğuna göre, ESCAMP 6500 Flat Tiny House dikkat çekiyor. Son dönemde konut fiyatlarının yükselmesiyle, daha ekonomik bir konut alternatifi arayanlar için Tiny House'lar popüler hale geldi. A101'e gelen Tiny House'un özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu.

A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House, 16 metrekarelik bir yaşam alanına sahip (1+1). Dış ölçülerine baktığımızda, uzunluğun 650 cm, yüksekliğin 250 cm ve derinliğin 255 cm olduğunu görüyoruz. Bu Tiny House, 2+1 yetişkinin konaklaması için uygun bir yapıya sahip olup, SCHLEGL marka 1400 kilogram kapasiteli 2 adet torsiyon frenli dingile sahip.

Tiny House'un altında 60 mm'lik ön tekerleğe sahip bir kriko bulunmakta olup, dış cephe kompozit sandviç panel ile kaplanmıştır. İç mekanda AGT duvar panelleri, çatıda ise CTP Kompozit panel teknolojisi kullanılmış. Zemin kaplaması ise 32. sınıf laminant parke ile yapılmıştır ve antibakteriyel kaplamaya, anti-alerjik özelliklere ve %90 oranında ahşap bazlı kompozit malzemelere sahip.

A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House'un fiyatı ise 399.900 TL'dir. Bu taşınabilir evin A101 için özel olarak üretildiği ve sadece mağazalarda satıldığı belirtiliyor.

A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House özellikleri

Dış ölçü: Uzunluk ~650 cm, Derinlik ~235 cm, Yükseklik ~250 cm

İç ölçü: Uzunluk ~636 cm, Derinlik ~235 cm, Yükseklik ~244 cm

Yapım alanı: 16 m² (±1)

Konaklama kapasitesi: 2+1 yetişkin

Dingil ve kaplin taşıma kapasitesi: SCHLEGEL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller

SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)

Kriko orta borulu ön teker 60 mm'lik

185 R14 C tipi lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant

Ruhsat çelikleri: O2 belgeli ve plakalı

Taşıyıcı sistem modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi

Çatı: CTP Kompozit panel teknolojisi

Dış cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtım için üretilmiş, 60 mm'lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı – JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama

İç cephe: AGT Duvar Paneli; frezelemiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtım özelliklerinin yanı sıra CO, EDP, FSC sertifikalarına sahiptir.

AG Polimer paneller EO düşük emisyon değerinde ve sıfır artık politikası ile üretilmektedir.

Zemin Kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır

Doğrama sistemi: PVC cephe sistemi/ Isıcam O2 belgeli

Kaynak: Shiftdelete

A101, Emlak, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji A101'de Satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House İncelemesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: A101'de Satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House İncelemesi - Son Dakika
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