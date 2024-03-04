Adobe Creative Cloud Fiyatı Zamlandı

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Dünyanın en büyük grafik yazılım geliştiricisi Adobe, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından on binlerce kullanıcıya sahip olan Creative Cloud hizmetine zam yapıyor. Peki yeni fiyatlar ne kadar ve bu zam ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte Adobe Creative Cloud fiyatı…

Adobe Creative Cloud fiyatı ne kadar oldu?

Bilmeyenler için Creative Cloud, grafik tasarımdan video düzenlemeye, web geliştirmeden fotoğrafçılığa kadar birçok uygulama ve bulut depolama servisini barındıran bir hizmet. Özellikle grafikerler arasında yaygın şekilde kullanılıyor. Bu hizmet kapsamında sunulan yazılımlar, ayrı ayrı satın almak istendiğinde daha fazla para ödemek gerekiyor. Bu sebepten ötürü avantajlı olduğunu da söyleyebiliriz.

Adobe, Creative Cloud kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile 5 Mart itibariyle zam yapılacağını duyurdu. Buna göre Adobe Creative Cloud tüm uygulamalar (100 GB) paketinin aylık fiyatı 55 dolardan 60 dolara yükseliyor. Yüzde 9 oranında zam söz konusu. Peki Türkiye fiyatı ne olacak?

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Adobe Creative Cloud Türkiye fiyatı henüz kesinleşmiş değil. Paketin fiyatının 200 TL'den 777 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yıllık fiyatınsa artık 2 bin 300 TL değil, 10 bin 400 TL olacağı öngörülüyor. Aslına bakacak olursak bu fiyat biraz da döviz kuruna bağlı. 5 Mart yani yarınki dolar kuruna göre Türkiye fiyatı da açıklanacaktır. Bu noktada şirketin ülkemize özel fiyat düzenlemesi yapma ihtimali olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Beklenen Türkiye fiyat şu şekilde;