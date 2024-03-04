Dünyanın en büyük grafik yazılım geliştiricisi Adobe, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından on binlerce kullanıcıya sahip olan Creative Cloud hizmetine zam yapıyor. Peki yeni fiyatlar ne kadar ve bu zam ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte Adobe Creative Cloud fiyatı…
Adobe Creative Cloud fiyatı ne kadar oldu?
Bilmeyenler için Creative Cloud, grafik tasarımdan video düzenlemeye, web geliştirmeden fotoğrafçılığa kadar birçok uygulama ve bulut depolama servisini barındıran bir hizmet. Özellikle grafikerler arasında yaygın şekilde kullanılıyor. Bu hizmet kapsamında sunulan yazılımlar, ayrı ayrı satın almak istendiğinde daha fazla para ödemek gerekiyor. Bu sebepten ötürü avantajlı olduğunu da söyleyebiliriz.
Adobe, Creative Cloud kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile 5 Mart itibariyle zam yapılacağını duyurdu. Buna göre Adobe Creative Cloud tüm uygulamalar (100 GB) paketinin aylık fiyatı 55 dolardan 60 dolara yükseliyor. Yüzde 9 oranında zam söz konusu. Peki Türkiye fiyatı ne olacak?
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Adobe Creative Cloud Türkiye fiyatı henüz kesinleşmiş değil. Paketin fiyatının 200 TL'den 777 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yıllık fiyatınsa artık 2 bin 300 TL değil, 10 bin 400 TL olacağı öngörülüyor. Aslına bakacak olursak bu fiyat biraz da döviz kuruna bağlı. 5 Mart yani yarınki dolar kuruna göre Türkiye fiyatı da açıklanacaktır. Bu noktada şirketin ülkemize özel fiyat düzenlemesi yapma ihtimali olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Beklenen Türkiye fiyat şu şekilde;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Adobe Creative Cloud Fiyatı Zamlandı - Son Dakika Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 yılında uygulayacağı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını ilan etti. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Şirket, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan ekip ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmeyi amaçlıyor. Xiaomi, MWC 2024'te tanıttığı elektrikli otomobili SU7 için yeni renk seçeneklerini test ediyor. Şirketin Çin'deki fabrikasından gelen görüntüler, SU7'nin mavi-gri, canlı turuncu ve koyu mor renkte satışa sunulacağını gösteriyor. Üretimin kademeli olarak artmasıyla Temmuz ayına kadar ayda 10 bin adedin üzerine çıkması planlanan SU7, sportif amaçlı kullanıma uygun bir iç mekana sahip olacak. Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, ilk bölümün ardından izleyicilerin merakını artıran bir ikinci bölüm fragmanıyla geri dönüyor. Büşra Korkmaz cinayetinin gizemi, Harun Yakar'ın sıradaki hamlesi ve karakterlerin derinleşen hikayeleri ikinci bölümde izleyiciyle buluşacak. Usta oyuncuların yer aldığı bu yapım, şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Apple'ın 2025'in başlarında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone SE 4'ün render görselleri sızdı. Yeni model, Face ID desteği sunacak ve 6.1 inçlik bir ekranla gelecek. Tasarımı iPhone 14 serisine benzerlik gösteriyor. Ayrıca cihazda tek bir arka kamera ve USB-C bağlantı noktası kullanılacak. Ancak, Apple'ın planları değişebilir. AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde çocukları ve gençleri ilgilendiren projelerinden kodlama ve robotik eğitim merkezleri yapacağını söyledi. Pamukkale'de benzer eğitim projeleri ile çocukları ve gençleri gelecekte kendileri ve ülkeleri adına iyi birer vatandaş olma yolunda hazırlayacaklarına aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaklarına inandığını dile getirdi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge 20. Sezon Türkiye Turnuvası'nda kupa kazanmayı hedefliyor. Daha önce 9 kupa kazanan takım, bu yıl da turnuvada yer alacak ve 'Second World' projesiyle yarışacak. Takımın koçu Yaşar Bozdemir, takımın çok çalıştığını ve yine başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Çin'in başkenti Pekin, önümüzdeki üç yılda 100 adet akıllı fabrika ve dijital atölye daha kurmayı planlıyor. Pekin Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu tarafından açıklanan eylem planına göre, başkent tüm imalat işletmelerinin dijitalleşme seviyesini artırmayı hedefliyor. Pekin, akıllı imalat alanında önde gelen bir konuma sahip olmuştur ve Xiaomi gibi şirketlerin yeni fabrikalarını açmasıyla bu konumunu daha da güçlendirmektedir. Çin, dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama piyasası haline gelmiştir.
ÖdemeEski FiyatYeni (Zamlı) FiyatAylık200 TL777 TL (+288%)Yıllık2 bin 300 TL10 bin 400 TL (+352%)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Adobe Creative Cloud Fiyatı Zamlandı - Son Dakika
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 yılında uygulayacağı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını ilan etti.
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Şirket, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan ekip ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmeyi amaçlıyor.
Xiaomi, MWC 2024'te tanıttığı elektrikli otomobili SU7 için yeni renk seçeneklerini test ediyor. Şirketin Çin'deki fabrikasından gelen görüntüler, SU7'nin mavi-gri, canlı turuncu ve koyu mor renkte satışa sunulacağını gösteriyor. Üretimin kademeli olarak artmasıyla Temmuz ayına kadar ayda 10 bin adedin üzerine çıkması planlanan SU7, sportif amaçlı kullanıma uygun bir iç mekana sahip olacak.
Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, ilk bölümün ardından izleyicilerin merakını artıran bir ikinci bölüm fragmanıyla geri dönüyor. Büşra Korkmaz cinayetinin gizemi, Harun Yakar'ın sıradaki hamlesi ve karakterlerin derinleşen hikayeleri ikinci bölümde izleyiciyle buluşacak. Usta oyuncuların yer aldığı bu yapım, şimdiden adından söz ettirmeye başladı.
Apple'ın 2025'in başlarında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone SE 4'ün render görselleri sızdı. Yeni model, Face ID desteği sunacak ve 6.1 inçlik bir ekranla gelecek. Tasarımı iPhone 14 serisine benzerlik gösteriyor. Ayrıca cihazda tek bir arka kamera ve USB-C bağlantı noktası kullanılacak. Ancak, Apple'ın planları değişebilir.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde çocukları ve gençleri ilgilendiren projelerinden kodlama ve robotik eğitim merkezleri yapacağını söyledi. Pamukkale'de benzer eğitim projeleri ile çocukları ve gençleri gelecekte kendileri ve ülkeleri adına iyi birer vatandaş olma yolunda hazırlayacaklarına aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaklarına inandığını dile getirdi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge 20. Sezon Türkiye Turnuvası'nda kupa kazanmayı hedefliyor. Daha önce 9 kupa kazanan takım, bu yıl da turnuvada yer alacak ve 'Second World' projesiyle yarışacak. Takımın koçu Yaşar Bozdemir, takımın çok çalıştığını ve yine başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.
Çin'in başkenti Pekin, önümüzdeki üç yılda 100 adet akıllı fabrika ve dijital atölye daha kurmayı planlıyor. Pekin Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu tarafından açıklanan eylem planına göre, başkent tüm imalat işletmelerinin dijitalleşme seviyesini artırmayı hedefliyor. Pekin, akıllı imalat alanında önde gelen bir konuma sahip olmuştur ve Xiaomi gibi şirketlerin yeni fabrikalarını açmasıyla bu konumunu daha da güçlendirmektedir. Çin, dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama piyasası haline gelmiştir.
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