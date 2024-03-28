Amazon, Anthrophic\'e dev yatırım yaptı

Teknoloji

Dünyanın en değerli şirketleri arasında gösterilen Amazon, yapay zeka yatırımları ile konuşulmaya devam ediyor. Son olarak, şirket Anthrophic isimli yapay zeka girişimine tam 2.75 milyar dolar değerinde dev bir yatırım yaptı. Bu hamlenin, teknoloji sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabileceği konuşuluyor.

OpenAI'ın eski üyeleri tarafından kurulan bu girişim, Amazon'un bulut bilişim teknolojilerini kendi yapay zeka algoritmalarını eğitmek için kullanacak. Böylece, şirketin daha önce sahip olmadığı yeni yapay zeka kabiliyetleri kazanabileceği öngörülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

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Buna ek olarak, Anthrophic Amazon müşterileri için yepyeni hizmetler de sunacak. Bu hizmetlerden Pfizer ve Siemens gibi önemli kuruluşlar da yararlanıyor. Yapılan anlaşma ile birlikte girişimin özel Amazon çiplerinden de faydalanacağı belirtildi. Böylelikle bu çiplerin yeni yapay zeka olanakları elde etmesi bekleniyor. Amazon bu girişime geçtiğimiz eylül ayında da tam 1.25 milyar dolar değerinde kapsamlı bir yatırımda bulunmuştu.

Amerikan Federal Ticaret Komisyonu'nun ocak ayında yapay zeka firmalarına soruşturma başlatmasının, bu anlaşmanın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Soruşturmaya karşı bir araya gelmek durumunda kalan Amazon ve Anthrophic gibi firmalar, çeşitli iş birliklerine giderek bu alandaki varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Özellikle Amazon için oldukça geniş çaplı bir tekel soruşturması yapılacağı bile iddia ediliyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amazon yapay zeka alanında nasıl hamleler yapmalı? Anthrophic'in geleceği ne olacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.