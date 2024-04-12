Amazon, geçtiğimiz günlerde Fallout serisinin dizi uyarlamasını Prime Video üzerinden yayınladı. Yeni yapım büyük ilgi çekti. Şirket, bugün ise Amazon Prime Gaming hizmeti aracılığıyla efsane Fallout 76 oyununu ücretsiz olarak sunmaya başladı. Peki Steam'de 750 TL'ye satılan yapıma nasıl sahip olursunuz? İşte tüm bilmeniz gerekenler…
Amazon Prime Gaming ile Fallout 76 ücretsiz!
Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile birlikte alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı servisler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.
Amazon, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 76'nın hem bilgisayar hem de Xbox versiyonunu ücretsiz şekilde dağıtmaya başladı. Yapımı Prime Gaming hizmeti üzerinden 15 Mayıs 2024 tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Amazon Prime Gaming, popüler orta çağ oyununu ücretsiz dağıtıyor!
Post-apokaliptik bir dünyada geçen Fallout 76'da oyuncular, nükleer bir felaketin ardından 25 yıl sonra Vault 76 adlı yeraltı sığınağından çıkan Vault Dweller rolünü üstlenir ve verilen görevleri yerine getirmeye çalışır.
Amazon Prime Gaming ile Fallout 76 oyununa ücretsiz sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: Buraya tıklayarak Prime Gaming web sitesine ulaşın.
2. Adım: Oturumunuz açık değilse, Amazon hesap bilgilerinizi kullanarak giriş yapın.
3. Adım: Ana sayfaya ulaştıktan sonra menüde yer alan aramaya tıklayın ve "Fallout 76" yazın.
4. Adım: Oyunun sayfasına giriş yapın ve "Oyunu alın" butonuna tıklayın.
5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.
Fallout 76 sistem gereksinimleri
Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime Gaming ile Fallout 76 Ücretsiz! - Son Dakika Google bir süredir uzantılar için yeni özellikler test ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak uzantıların tek tuşla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. İnternet devi, Chrome'a yerleştireceği bir tuş ile tüm uzantıları anlık olarak kapatmaya izin verecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcı performansını test edebilecek, uzantı çakışmalarını giderebilecek ve daha ayrıntılı kontrol sağlayabilecekler. Özelliğin yakında Windows, Mac, Linux ve Chrome OS için sunulması bekleniyor. Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak isteyen vivo, uygun fiyatlı Android modeli vivo T3X'i tanıtmaya hazırlanıyor. vivo, T3X modelinin 6000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceğini doğruladı. Bu haber, vivo T3X'in teknik özellikleri hakkında merak edilenleri cevaplıyor. Steam'in topladığı verilere göre Windows işletim sistemli bilgisayarlarda en popüler işlemci markası Intel, MacOS işletim sistemli bilgisayarlarda Apple, Linux işletim sistemli bilgisayarlarda ise AMD'dir. Google Pixel 8a modelinin tasarımı sızdırıldı. Render görüntülerine göre telefonun dört renk seçeneği bulunacak. Tasarımı, Pixel 8 ve Pixel 7a modellerine benzer olacak. Google Pixel 8a'nın özellikleri ve fiyatı da açıklandı. Epic Games, Google'a karşı başlattığı dava kapsamında Play Store'un yetkilerini kısıtladığını iddia etti. Şirket, Google'ın alternatif uygulama mağazalarını ve geliştirici sayfalarını ön plana çıkarmadığını, sideloading engellemesine karşı çıktığını ve yüksek komisyonlar aldığını belirtti. Epic Store, Google'ın Play Store politikalarını güncellemesini ve Android ile Play Store'u birbirinden ayırmasını talep ediyor. Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek. Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi. Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti. IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 (64-bit)Windows 8.1/10 (64-bit)İşlemci: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz/ AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalentIntel Core i7-4790 3.6 GHz/ AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHzRAM: 8 GB8 GBEkran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/ AMD Radeon R9 285 2 GBNVIDIA GTX 970 4GB/ AMD R9 290X 4 GBDepolama: 80 GB kullanılabilir alan80 GB kullanılabilir alan
Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime Gaming ile Fallout 76 Ücretsiz! - Son Dakika
Google bir süredir uzantılar için yeni özellikler test ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak uzantıların tek tuşla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. İnternet devi, Chrome'a yerleştireceği bir tuş ile tüm uzantıları anlık olarak kapatmaya izin verecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcı performansını test edebilecek, uzantı çakışmalarını giderebilecek ve daha ayrıntılı kontrol sağlayabilecekler. Özelliğin yakında Windows, Mac, Linux ve Chrome OS için sunulması bekleniyor.
Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak isteyen vivo, uygun fiyatlı Android modeli vivo T3X'i tanıtmaya hazırlanıyor. vivo, T3X modelinin 6000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceğini doğruladı. Bu haber, vivo T3X'in teknik özellikleri hakkında merak edilenleri cevaplıyor.
Steam'in topladığı verilere göre Windows işletim sistemli bilgisayarlarda en popüler işlemci markası Intel, MacOS işletim sistemli bilgisayarlarda Apple, Linux işletim sistemli bilgisayarlarda ise AMD'dir.
Google Pixel 8a modelinin tasarımı sızdırıldı. Render görüntülerine göre telefonun dört renk seçeneği bulunacak. Tasarımı, Pixel 8 ve Pixel 7a modellerine benzer olacak. Google Pixel 8a'nın özellikleri ve fiyatı da açıklandı.
Epic Games, Google'a karşı başlattığı dava kapsamında Play Store'un yetkilerini kısıtladığını iddia etti. Şirket, Google'ın alternatif uygulama mağazalarını ve geliştirici sayfalarını ön plana çıkarmadığını, sideloading engellemesine karşı çıktığını ve yüksek komisyonlar aldığını belirtti. Epic Store, Google'ın Play Store politikalarını güncellemesini ve Android ile Play Store'u birbirinden ayırmasını talep ediyor.
Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek.
Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti.
IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?