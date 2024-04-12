Teknoloji

Amazon, geçtiğimiz günlerde Fallout serisinin dizi uyarlamasını Prime Video üzerinden yayınladı. Yeni yapım büyük ilgi çekti. Şirket, bugün ise Amazon Prime Gaming hizmeti aracılığıyla efsane Fallout 76 oyununu ücretsiz olarak sunmaya başladı. Peki Steam'de 750 TL'ye satılan yapıma nasıl sahip olursunuz? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Amazon Prime Gaming ile Fallout 76 ücretsiz!

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile birlikte alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı servisler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Amazon, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 76'nın hem bilgisayar hem de Xbox versiyonunu ücretsiz şekilde dağıtmaya başladı. Yapımı Prime Gaming hizmeti üzerinden 15 Mayıs 2024 tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Amazon Prime Gaming, popüler orta çağ oyununu ücretsiz dağıtıyor!

Post-apokaliptik bir dünyada geçen Fallout 76'da oyuncular, nükleer bir felaketin ardından 25 yıl sonra Vault 76 adlı yeraltı sığınağından çıkan Vault Dweller rolünü üstlenir ve verilen görevleri yerine getirmeye çalışır.

Amazon Prime Gaming ile Fallout 76 oyununa ücretsiz sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak Prime Gaming web sitesine ulaşın.

2. Adım: Oturumunuz açık değilse, Amazon hesap bilgilerinizi kullanarak giriş yapın.

3. Adım: Ana sayfaya ulaştıktan sonra menüde yer alan aramaya tıklayın ve "Fallout 76" yazın.

4. Adım: Oyunun sayfasına giriş yapın ve "Oyunu alın" butonuna tıklayın.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Fallout 76 sistem gereksinimleri