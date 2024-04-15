Amazon Prime Video\'dan Fallout Dizisi

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Amazon Prime Video geçtiğimiz günlerde Fallout oyunlarına dayanan yeni uyarlama dizisini görücüye çıkardı. Kıyamet sonrası dünyası ve ilgi çekici karakterleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Dizi, ilk sezonuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fallout dizisi kısa sürede birinci oldu

Sekiz bölümden oluşan ilk sezon, 11 Nisan tarihinde Amazon Prime Video'da erişime açıldı. Dizinin Rotten Tomatoes'ta yüzde 93 beğenildiği ve IMDb'de ise 8.7 gibi bir puan aldığını söylemek gerekiyor. Oyuncu kadrosunda Ella Purnell, Aaron Moten ve Walton Goggins gibi isimler bulunuyor.

Fallout dizisi, Bethesda'nın efsanevi video oyun serisinin hayranları arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Dizi yapımcıları, oyunun ruhunu ve atmosferini en iyi şekilde yansıtmak için büyük bir özen gösterdi. İlk sezonunda hata ve sorunlara dair herhangi bir gönderme olmayacağını da söyledi.

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Prime abonesi olmayanlar için çıkış günü bir sürpriz yapıldı. Fallout'un ilk bölümü, 11 Nisan'da birçok Twitch yayıncısının kanalında ücretsiz sunuldu. Twitch bu duyuruyu yaparken, birçok popüler yayıncının listesini de paylaştı.

Geçtiğimiz yıl duyurulan dizi, Fallout dünyasının keşfi için oldukça önemli. İzleyiciler, nükleer bombaların yıkıcı gücüyle değişime uğramış coğrafyada hayatta kalanların mücadelesini seyrediyor. Gerilim, dram ve zorluklar karşısında insan ruhunun dayanıklılığı da test ediliyor.

Gelecek için beklentiler de oldukça yüksek. California Film Komisyonu'nun, dizinin ikinci sezonuna 152 milyon dolarlık vergi teşviki sağladı.

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