Teknoloji

Apple'ın en uzun süreli yöneticilerinden biri, teknoloji devindeki kariyerinin sonuna yaklaştı. Yeni bir rapora göre; iMac, iPhone, MacBook ve AirPods gibi ürünlerin donanım mühendisliğinde çalışan Dan Riccio, emekli olmaya hazırlanıyor.

Apple'ın donanım yöneticilerinden Dan Riccio emekli olacak

25 yılı aşkın bir süredir Apple yöneticisi olarak görev alan Dan Riccio, sektördeki bazı isimlere önemli açıklamalarda bulundu. Bilgi sahibi kaynaklar, Apple'ın donanım bölümünü yönettiği yirmi yılı aşkın sürenin ardından emeklilik planlamasında olduğunu aktardı.

Detaylar hala kesinleşmediği için henüz resmi bir emeklilik tarihi belirlenmedi. Ancak Riccio, 1998 yılında ürün tasarım lideri olarak başladığı görev süresinde çeşitli donanım liderliği rolleri üstlendi. İlk olarak iPad, ardından Apple'ın donanım mühendisliği bölümlerinin başkan yardımcısı oldu.

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Apple bu süreçte sektöre yön veren birçok cihazı piyasaya sürdü. Riccio, 2021'in başlarında Apple Vision Pro gözlüğü için yeni bir takıma atandı. Geçtiğimiz ay büyük bir beklentiyle piyasaya sürülen cihaz, Riccio'nun da son projesi olmuş gibi duruyor.

Vision Pro'nun donanımına liderlik eden Riccio, bu süreçte koltuğunu John Ternus'a devretti. Ternus, son iki yıldır Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı rolünü üstleniyor.

Vision Pro'nun piyasaya sürülmesine yardımcı olduktan sonra Riccio, Apple'da emekliliğe hazır görünüyor. Riccio'nun ayrılmasıyla birlikte Apple'ın bu pozisyon için hangi isimler ile çalışacağı belirsiz.

Peki siz bu Apple yöneticisi hakkında ne düşünüyorsunuz?