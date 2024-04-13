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Geçtiğimiz yıl ekim ayında M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcileri piyasaya süren Apple, M serisinin yeni modelleri için çalışmalarını tamamladı. Bu yıl da ekim ayında tanıtılacağı tahmin edilen Apple M4 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar…

Apple M4 serisi özellikleri sızdırıldı

Sızdırılan bilgilere göre Apple, bu yıl 5 farklı M4 varyantı tanıtacak. Giriş seviyesi modeller için Apple M4, orta-üst seviye modeller için M4 Pro ve M4 Max, amiral gemisi modeller için ise M4 Ultra ve M4 Extreme işlemcilere yer verilecek.

Ünlü analist Mark Gurman, M4 işlemcili Mac serisinin 2024'ün sonları ve 2025'in başlarında piyasaya sürmesinin planlandığını açıkladı. iMac, 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve Mac mini ilk olarak M4 yongalarıyla güncellenecek.

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MacBook Air modelleri ise 2025 ikinci çeyreğinde, Mac Studio 2025 ortasında ve Mac Pro 2025'in sonlarında piyasaya sürülecek. Apple'ın M4 işlemcisinin üretimine yaklaştığı söyleniyor ve bu işlemcinin en az üç ana çeşitte gelmesi bekleniyor.

Giriş seviyesi için için Donan, orta seviye için Brava ve amiral gemisi için ise Hidra olarak kodlanan işlemciler, yapay zeka performansıyla dikkatleri üzerine çekecek. Donan çipi giriş seviyesi MacBook Pro, "MacBook Air" makineleri ve alt seviye "Mac mini"de kullanılacak, Brava çipleri ise üst seviye MacBook Pro ve üst seviye "Mac mini"de kullanılacak.

Hidra çipinin "Mac Pro" için tasarlandığı ve Hidra çipinin "Ultra" veya "Extreme" olmak üzere iki varyanta sahip olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. "Mac Studio"ya gelince, Apple, yayınlanmamış bir M3 dönemi çipine sahip versiyonları ve muhtemelen M4 Pro ve M4 Max "Brava" çiplerinden daha yüksek seviye olacak.

Mac masaüstü bilgisayarların M4 sürümleri, 512 GB'a kadar Birleşik Belleği destekleyebilir; bu, mevcut 192 GB sınırının üzerinde belirgin bir sıçrama olarak nitelendiriliyor. M4 yongaları, M3 yongalarıyla aynı 3 nanometrelik süreç üzerine inşa edilecek, ancak Apple tedarikçisi TSMC, performans ve güç verimliliğini artırmak için muhtemelen 3nm sürecinin geliştirilmiş bir versiyonunu kullanacak.