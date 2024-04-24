Apple Vision Pro Satışları Düşüşte!

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Apple, bu yılın başında ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya sürdü. Şirket, ilk günlerde cihaza olan ilginin yüksek olmasıyla birlikte satışlardan memnundu. Ancak son gelişmelere göre bu yüksek ilgi, yerini düşüşe bırakıyor. Bu bağlamda Vision Pro satışlarının azalması sebebiyle Apple cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Apple Vision Pro satışları çakıldı! Şirket hedeflerini düşürdü

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, geçtiğimiz günlerde Apple Vision Pro satışlarının önemli ölçüde düştüğünü öne sürmüştü. Bir başka analist Ming-Chi Kuo ise bununla ilgili yeni detaylar paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre Apple, bu yıl boyunca 700 bin ila 800 bin Vision Pro satmayı hedefliyordu. Ancak Analist Ming-Chi Kuo, şirketin bu rakamı 400 bin ila 450 bin birimlere çektiğini öne sürdü. Üstelik cihaz daha ABD dışındaki diğer ülkelerde bile satışa sunulmadı.

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İddiaya göre Apple, satışların çakılmasıyla birlikte sanal gerçeklik ürünü yol haritasını da gözden geçiriyor. Buna göre şirketin daha uygun fiyatlı karma gerçeklik başlığı çıkarma planını iptal etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Apple Vision Pro her ne kadar teknoloji dünyasında ilgi görse de bu satış rakamlarına aynen yansımadı. Zira cihazın başlangıç fiyatı 3 bin 500 dolar ve bu fiyat, tüketici cephesinde pahalı karşılandı. Firmanın satışları artırmak için nasıl adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz.

Apple Vision Pro teknik özellikleri