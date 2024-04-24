Apple Vision Pro Satışları Düşüşte! - Son Dakika
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Teknoloji

Apple Vision Pro Satışları Düşüşte!

Apple Vision Pro Satışları Düşüşte!

Apple, bu yılın başında piyasaya sürdüğü Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünün satışlarının düşmesiyle hedeflerini düşürdü. Güvenilir kaynaklara göre, Apple Vision Pro'nun satışları beklenenin altında kaldı ve şirket hedeflediği 700 bin ila 800 bin birimlik satış rakamını 400 bin ila 450 bin birimlere çekti. Ayrıca, cihazın daha uygun fiyatlı bir versiyonunun çıkarılma planının da iptal edildiği tahmin ediliyor. Apple'ın satışları artırmak için nasıl adımlar atacağı ise merak konusu.

24.04.2024 13:10
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Apple, bu yılın başında ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya sürdü. Şirket, ilk günlerde cihaza olan ilginin yüksek olmasıyla birlikte satışlardan memnundu. Ancak son gelişmelere göre bu yüksek ilgi, yerini düşüşe bırakıyor. Bu bağlamda Vision Pro satışlarının azalması sebebiyle Apple cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Apple Vision Pro satışları çakıldı! Şirket hedeflerini düşürdü

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, geçtiğimiz günlerde Apple Vision Pro satışlarının önemli ölçüde düştüğünü öne sürmüştü. Bir başka analist Ming-Chi Kuo ise bununla ilgili yeni detaylar paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre Apple, bu yıl boyunca 700 bin ila 800 bin Vision Pro satmayı hedefliyordu. Ancak Analist Ming-Chi Kuo, şirketin bu rakamı 400 bin ila 450 bin birimlere çektiğini öne sürdü. Üstelik cihaz daha ABD dışındaki diğer ülkelerde bile satışa sunulmadı.

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İddiaya göre Apple, satışların çakılmasıyla birlikte sanal gerçeklik ürünü yol haritasını da gözden geçiriyor. Buna göre şirketin daha uygun fiyatlı karma gerçeklik başlığı çıkarma planını iptal etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Apple Vision Pro her ne kadar teknoloji dünyasında ilgi görse de bu satış rakamlarına aynen yansımadı. Zira cihazın başlangıç fiyatı 3 bin 500 dolar ve bu fiyat, tüketici cephesinde pahalı karşılandı. Firmanın satışları artırmak için nasıl adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz.

Apple Vision Pro teknik özellikleri

ÖzellikDetayEkran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine

Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOSFiyat3.499 ABD Doları başlangıç fiyatı

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple Vision Pro Satışları Düşüşte! - Son Dakika

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