Apple Vision Pro Satışları Hedefe Ulaşamadı - Son Dakika
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Teknoloji

Apple Vision Pro Satışları Hedefe Ulaşamadı

Apple Vision Pro Satışları Hedefe Ulaşamadı

Apple'ın uzun yıllardır beklenen karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro, satış hedeflerinin altında kaldı. Marka, yeni bir yol haritası belirleyerek satış hedefini düşürdü ve üretimde kesintiye gideceği bildirildi. Apple, hayal kırıklığına rağmen bu pazardan çekilmeyeceği ve uygun fiyatlı bir AR/VR gözlüğü üzerinde çalıştığı söyleniyor.

26.04.2024 13:10
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Apple'ın uzun yıllardır beklenen karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro geçtiğimiz aylarda nihayet satışa çıktı. Markanın çiçeği burnunda yeni AR/VR gözlüğü rakiplerine kıyasla daha kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunsa da 3 bin 500 dolarlık fiyat etiketiyle sürekli eleştirildi. Bu gibi birçok unsur cihazın satış konusunda hedefe ulaşamasına neden oldu. Son gelen bilgiler Apple'ın konuyla ilgili bir önemli aldığını iddia ediyor.

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The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, Vision Pro için ilk olarak belirlediği 700 ila 800 binlik satış hedefinin çok altında kaldı. Gözlüğün hedefe ulaşamamasının ardından yeni bir yol haritası belirleyen markanın son hedefinin 400 ila 450 bin adetlik satış olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte üretimde de bir kesintiye gidileceğinin altı çiziliyor.

Apple Vision Pro Satışları Hedefe Ulaşamadı

Apple'ın yaşadığı hayal kırıklığına rağmen bu pazardan çekilmeyeceği gelen bilgiler arasında. Zira yakında yeni bir karma gerçeklik (AR/VR) gözlüğünün piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin bu cihazı uygun fiyat etiketine sahip olacak şekilde planladığı da ifade ediliyor.

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Apple Vision Pro'nun yetenekleri tartışılmaz, ancak yukarıda da belirtildiği üzere 3 bin 500 dolarlık fiyatı 499 dolarlık başlangıç fiyatına sahip Meta Quest 3 gibi rakipleri dikkate alınınca satışlarda beklenen etkiyi yaratmasına engel oluyor. Hatta Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz aylarda Meta Quest 3'ün hem fiyat hem de kullanıcı deneyimi anlamında daha iyi bir ürün olduğunu söylediğini belirtelim.

Apple Vision Pro teknik özellikleri

ÖzellikDetayEkran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine

Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOS

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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