Apple Vision Pro Satışları Neden Azalıyor? - Son Dakika
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Teknoloji

Apple Vision Pro Satışları Neden Azalıyor?

Apple Vision Pro Satışları Neden Azalıyor?

Apple, geçen sene gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu bu yılın başında piyasaya sürdü. Ancak son gelişmelere göre bu ilgi, yerini düşüşe bırakıyor. Apple Vision Pro'ya olan ilgi giderek azalıyor. Ocak 2024'te satışa sunulan Apple Vision Pro, siparişlere açıldığında fiyatı nedeniyle eleştirilere neden olmuştu. Fakat gelen raporlar, buna rağmen ilginin yüksek olduğunu gösteriyor ve şirkette de yüzler gülüyordu. Ancak durum değişti. Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, Apple Vision Pro'ya olan ilginin giderek azaldığını bildirdi. Buna göre Apple mağazalarında satışların her geçen gün daha da düştüğü belirtiliyor. Ayrıca demo yani deneme taleplerinin de azaldığı söyleniyor. Gurman, Apple Vision Pro satışlarının azalması için birkaç sebep gösterdi. Bu nedenler arasında cihazın içerik bakımından eksik olması da yer alıyor. Öyle ki uyumlu uygulama sayısının pek de yeterli olmadığı söyleniyor.

22.04.2024 21:09
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Apple, geçen sene gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu bu yılın başında piyasaya sürdü. Teknoloji dünyasında bir hayli dikkat çeken bu cihaz, büyük ilgiyle karşılandı. Ancak son gelişmelere göre bu ilgi, yerini düşüşe bırakıyor. Peki Apple Vision Pro satışları neden azalıyor?

Apple Vision Pro'ya olan ilgi giderek azalıyor

Ocak 2024'te satışa sunulan Apple Vision Pro, siparişlere açıldığında fiyatı nedeniyle eleştirilere neden olmuştu. Fakat gelen raporlar, buna rağmen ilginin yüksek olduğunu gösteriyor ve şirkette de yüzler gülüyordu. Ancak durum değişti.

Apple Vision Pro Satışları Neden Azalıyor?

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, Apple Vision Pro'ya olan ilginin giderek azaldığını bildirdi. Buna göre Apple mağazalarında satışların her geçen gün daha da düştüğü belirtiliyor. Ayrıca demo yani deneme taleplerinin de azaldığı söyleniyor.

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Apple, Vision Pro satışlarını canlandırmak amacıyla resmi web sitesi üzerinden tüketicilere yönelik bir promosyon başlattı. Bunun ne kadar etkili olduğu bilinmiyor ancak şirket, daha önce benzeri bir kampanya ile pek de karşımıza çıkmamıştı.

Gurman, Apple Vision Pro satışlarının azalması için birkaç sebep gösterdi. Bu nedenler arasında cihazın içerik bakımından eksik olması da yer alıyor. Öyle ki uyumlu uygulama sayısının pek de yeterli olmadığı söyleniyor.

Apple Vision Pro teknik özellikleri

ÖzellikDetayEkran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine

Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOS

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple Vision Pro Satışları Neden Azalıyor? - Son Dakika

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