ASELSAN EJDERHA Elektronik Harp Sistemi Son Testlerini Sergiledi - Son Dakika
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Teknoloji

ASELSAN EJDERHA Elektronik Harp Sistemi Son Testlerini Sergiledi

ASELSAN EJDERHA Elektronik Harp Sistemi Son Testlerini Sergiledi

ASELSAN, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2023 kapsamında elektronik harp sistemi EJDERHA'yı sergiledi. EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilen bir teknoloji olarak öne çıkıyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, EJDERHA ile ilgili son test görüntülerini paylaştı. Testte kullanılan drone, EJDERHA aktif hale geldikten sonra dengesini kaybedip yere düştü. EJDERHA, sahadaki taktik operasyonlarda ve önemli tesislerin giriş-çıkış noktalarında, sivil ve askeri elektronik sistemlere sahip araçları ve hava hedeflerini elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurma yeteneğine sahip.

23.04.2024 23:09  Güncelleme: 23:12
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Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli rol oynayan firmalardan Askeri Elektronik Sanayi veya kısaca ASELSAN, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2023 kapsamında elektronik harp sistemi EJDERHA'yı sergilemişti. Bugün ise EJDERHA ile ilgili son test görüntüleri geldi. İşte ayrıntılar…

EJDERHA son testlerinden görüntü!

Bilmeyenler için son dönemlerde adından sıkça söz ettiren EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilen bir teknoloji. Bu da ülke güvenliği için oldukça önemli olduğu anlamına geliyor.

Elektronik harp sistemi ASELSAN EJDERHA'nın test videosu. pic.twitter.com/g4bLniTc6X

— Emir Bolat (@emir_bolat62333) April 23, 2024

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA MBA Üst Düzey Bürokrat ve Sektör Liderleri Eğitimi kapsamında yapılan sunumda EJDERHA ile ilgili son test görüntüleri paylaşıldı. Videoya baktığımızda testte kullanılan DJI MINI model drone'un EJDERHA aktif hale geldikten sonra dengesini kaybedip yere düştüğünü görüyoruz.

ASELSAN, rekor kırmaya devam ediyor!

ASELSAN EJDERHA nasıl çalışıyor?

ASELSAN'ın geliştirdiği EJDERHA, özel bir yönlü anten ve reflektör setiyle donatılarak, belirli bir süre zarfında yüksek güçlü elektromanyetik (EM) dalgalar yayabilen bir sistem. Bu yüksek güçlü mikrodalga kaynakları, elektronik cihazları hedef alarak bunların çalışmasını engeller, hatalı işlem yapmasına neden olur veya tamamen işlevsiz hale getirir.

ASELSAN EJDERHA Elektronik Harp Sistemi Son Testlerini Sergiledi

EJDERHA, sahadaki taktik operasyonlarda ve önemli tesislerin giriş-çıkış noktalarında, sivil ve askeri elektronik sistemlere sahip araçları ve hava hedeflerini elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurma yeteneğine sahip. Bu özellik, teröristlerin sıkça kullandığı el yapımı patlayıcılar, insansız hava araçları ve diğer elektronik sistemlere karşı etkili bir önlem sunar.

Ayrıca EJDERHA, konvoy koruma ve hareket halindeki operasyonlar için modern teknolojilerle güçlendirilmiş, farklılık yaratan bir çözüm olarak öne çıkar. Taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebilen bu sistem, hem insanlı hem de uzaktan komutalı insansız modlarda işletilebilmektedir. Bu da çeşitli saha senaryolarında kullanım esnekliği sağlar.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji ASELSAN EJDERHA Elektronik Harp Sistemi Son Testlerini Sergiledi - Son Dakika

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