Son dönemlerin popüler oyunu Baldur's Gate 3, bu sefer CD sayısı ile gündemde. Oyunun Xbox'a özel çıkacak sürümünün tam 4 CD içereceği açıklanırken, bu durum birçok kişi tarafından büyük bir hayretle karşılandı.
Henüz 2 CD'li oyunlara yeni yeni alışmaya başlamışken gelen bu haber, oyun dünyasını ikiye bölmüş durumda. Kimileri bu kadar yer kaplayan oyunların CD halinde satılmasını anlamsız bulurken, kimileri de oyunlara fiziki olarak sahip olmaktan keyif aldığını söylüyor. İşte tüm detaylar…
Baldur's Gate 3 bu kez CD sayısıyla şaşırttı!
Oyunun yapımcısı Larian Studios'un yöneticilerinden Michael Douse, Xbox versiyonunu ilk etapta 3 CD olarak düşündüklerini itiraf etti. Ancak işlerin planladıkları gibi gitmediğini belirten Douse, 500 MB fazlalıktan dolayı 4. CD'ye de ihtiyaç duydukları söyledi. Oyunun içeriğinden oyuncuları mahrum etmek yerine, böyle cesur bir karar almayı tercih ettiklerini belirtti. Popüler yapımın fanları da durumdan pek şikayetçi görünmüyor.
Oyunun tam tamına 4 CD'ye sahip olacak Deluxe Edition Xbox sürümünün; poster, oyun müzikleri, çıkartma ve harita gibi ekstra içeriklere sahip olacağı söylenmekte. Fakat bu sürümü edinmek isteyen fanlar, oldukça büyük bir ücret ödemek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Merakla beklenen oyun erken erişime açılıyor!
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Son Dakika › Teknoloji › Baldur's Gate 3, Xbox sürümü için 4 CD ile çıkacak - Son Dakika
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