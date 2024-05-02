Batman: Arkham Shadow için VR oyunu duyuruldu - Son Dakika
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Teknoloji

Batman: Arkham Shadow için VR oyunu duyuruldu

Batman: Arkham Shadow için VR oyunu duyuruldu

Süper kahraman serisi Batman: Arkham, yeni bir oyunla geri dönüyor. Ancak bu sefer oyun, sanal gerçeklik gözlüğü için yayınlanacak. Warner Bros ve Meta'nın güçlerini birleştirdiği oyun, 2024 yılında çıkacak ve oyunculara Gotham City'yi Batman olarak alt etme imkanı sunacak. Oyunun fragmanı yayınlandı ve tam bir sanal gerçeklik deneyimi vaat ediyor. Detaylar Haziran ayında duyurulacak.

02.05.2024 13:16
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Süper kahraman dünyasının en ikonik serilerinden olan Batman: Arkham, yeni bir oyunla geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak bu oyun, birçok kişinin beklediği şekilde konsol veya bilgisayara değil, sanal gerçeklik gözlüğü için yayınlanacak. Meta Quest 3'e özel VR oyunu Batman: Arkham Shadow için fragman yayınlandı.

Batman: Arkham Shadow fragmanı yayınlandı

Warner Bros ve Meta, 2024 yılının sonlarında yayınlanması planlanan yeni bir VR oyunu için güçlerini birleştirdi. İkonik Batman: Arkham serisini VR gözlüklere getirecek oyun, Iron Man VR gibi yapımlarla tanınan Camouflaj tarafından geliştirilecek.

Arkham Shadow, oyuncuların Batman olarak Gotham City'yi alt etmelerine olanak tanıyacak. Yeni bir tehlikeye sahip olan Gotham, fragmanda oldukça kasvetli görünüyor. Oyundaki karakterler ile ilgili ayrıntılar henüz belirsiz. Ancak fragman, tam sanal gerçeklik deneyimi sunacağını gösteriyor.

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Arkham Shadow, Rocksteady Studios tarafından 2011-2015 yılları arasında Batman: Arkham Asylum, City ve Knight'ta işlenen hikayeyi devam ettirecek. Ancak Rocksteady'nin yeni VR oyununda doğrudan yer almadığını belirtmek gerekiyor.

Arkham Shadow'un serinin zaman çizelgesindeki yeri bilinmiyor. Bir önceki VR oyunu olan ve 2016'da çıkış yapan Batman: Arkham VR; City ve Knight arasındaki hikayeyi ele alıyordu. Arkham Shadow da benzer bir yaklaşım izleyebilir veya hikayeyi Knight'tın ilerisine taşıyabilir.

Batman: Arkham Shadow için VR oyunu duyuruldu

Geliştirici Camouflaj, son yıllarda Iron Man VR ve Republique VR gibi beğenilen VR oyunlarına imza attı. Bu kapsamda deneyimini Arkham Shadow ile ileriye taşıyacağını söyledi. Oyunla ilgili tüm detayların Haziran ayında Summer Game Fest 2024'te duyurulacağını belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Batman: Arkham Shadow için VR oyunu duyuruldu - Son Dakika

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