Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, uçuş testini başarıyla tamamladı. Bu uçuş, Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 14 bin 500 feet yüksekliğe tırmandı ve toplamda 70 saatlik uçuş süresini geride bıraktı. Peki Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri neler?
Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri neler?
Özellikleri itibariyle Bayraktar Kalkan DİHA, kendi sınıfının en gelişmişleri arasında konumlanıyor. 5 motoru ve pervanesi olan bu hava aracı, 4 elektrikli motoru ve buna bağlı olan dikey konumlanan pervaneleri sayesinde dikey iniş kalkış yapabiliyor. Daha sonra arkasında bulunan içten yanmalı düşük tüketimli benzinli motoru ve pervanesi ile alışageldiğimiz İHA'lar gibi yatay şekilde uçuşunu gerçekleştiriyor.
Bu sayede İHA'ların kalkış için ihtiyaç duyduğu uzun pistlere olan gereksinimi ortadan kaldırıyor. Pist olmayan savaş gemilerinden veya askeri üsler ile cephede ihtiyaç duyulan herhangi bir konumdan rahatça havalandırılabiliyor.
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5 kg faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde de Elektro-Optik (EO) ve Kızılötesi (IR) kamera modülü takılabilen ve Lazer mesafe ölçer ile işaretleyicisi olan bu araç aslında küçük boyutlu silahsız bir TB2'ye dönüşüyor.
Bayraktar Kalkan DİHA, asli olarak keşif ve istihbarat görevlerini üstlenecek. Operasyonel irtifa tavanı 15 bin feet/ 4.5 km seviyelerinde. Yaklaşık olarak da 12 saat havada kalabiliyor. Faydalı yük ile bu süre 7+ saate kadar düşebiliyor. Uçuş sırasında elde ettiği verileri ve görüntüleri 150 km içerisindeki komuta merkezlerine aktarabiliyor.
Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen Bayraktar Kalkan DİHA, uçuş testini yine Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla tamamladı.
Termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Bu sayede gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor.
Bayraktar Kalkan DİHA teknik özellikleri
Haberleşme menzili: 150 km
Seyir ve en yüksek hız: 45-50 knot ile 80 knot
Operasyonel İrtifa ve tavanı: 9 bin feet ile 15 bin feet
Havada kalma süresi: 12 saat
Kanat açıklığı ve uzunluk: 5 m – 1.5 m
Faydalı yük kapasitesi: 5 kg
Azami kalkış ağırlığı: 50 kg
Dikey iniş kalkışlı tam otomatik uçuş sistemi
Sensör füzyonu yardımlı tam otonom
Otonom kalkış ve iniş sistemi ile yarı otonom uçuş modu
Hataya dayanıklı sistem mimarisi ve dijital veri ve video Link
Üç yedekli uçuş kontrol sistemi ve servo eyleyiciler
Elektro-Optik (EO) ve Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
Lazer mesafe ölçer – Lazer işaretleyici
Son Dakika › Teknoloji › Bayraktar Kalkan DİHA Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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