Bayraktar Kalkan DİHA Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Teknoloji

Bayraktar Kalkan DİHA Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Bayraktar Kalkan DİHA Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuş testini başarıyla tamamladı. Özellikleri itibariyle en gelişmiş İHA'lar arasında yer alan Bayraktar Kalkan DİHA, dikey iniş kalkış yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 12 saat havada kalabilme süresi ve 150 km içerisindeki komuta merkezlerine veri aktarabilme kabiliyeti bulunuyor.

08.04.2024 07:08  Güncelleme: 07:11
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Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, uçuş testini başarıyla tamamladı. Bu uçuş, Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 14 bin 500 feet yüksekliğe tırmandı ve toplamda 70 saatlik uçuş süresini geride bıraktı. Peki Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri neler?

Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri neler?

Özellikleri itibariyle Bayraktar Kalkan DİHA, kendi sınıfının en gelişmişleri arasında konumlanıyor. 5 motoru ve pervanesi olan bu hava aracı, 4 elektrikli motoru ve buna bağlı olan dikey konumlanan pervaneleri sayesinde dikey iniş kalkış yapabiliyor. Daha sonra arkasında bulunan içten yanmalı düşük tüketimli benzinli motoru ve pervanesi ile alışageldiğimiz İHA'lar gibi yatay şekilde uçuşunu gerçekleştiriyor.

Türk Havacılığının Altın Çağı ??

İstihbarat ve keşif görevlerinde kilit görevler üstlenecek olan Bayraktar #KALKAN DİHA'nın uçuş testleri başarıyla devam ediyor. ??????

Flight tests of Bayraktar #KALKAN VTOL, which will assume key roles in reconnaissance and intelligence… pic.twitter.com/zIsepXUIBd

— BAYKAR (@BaykarTech) April 7, 2024

Bu sayede İHA'ların kalkış için ihtiyaç duyduğu uzun pistlere olan gereksinimi ortadan kaldırıyor. Pist olmayan savaş gemilerinden veya askeri üsler ile cephede ihtiyaç duyulan herhangi bir konumdan rahatça havalandırılabiliyor.

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5 kg faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde de Elektro-Optik (EO) ve Kızılötesi (IR) kamera modülü takılabilen ve Lazer mesafe ölçer ile işaretleyicisi olan bu araç aslında küçük boyutlu silahsız bir TB2'ye dönüşüyor.

Bayraktar Kalkan DİHA, asli olarak keşif ve istihbarat görevlerini üstlenecek. Operasyonel irtifa tavanı 15 bin feet/ 4.5 km seviyelerinde. Yaklaşık olarak da 12 saat havada kalabiliyor. Faydalı yük ile bu süre 7+ saate kadar düşebiliyor. Uçuş sırasında elde ettiği verileri ve görüntüleri 150 km içerisindeki komuta merkezlerine aktarabiliyor.

Bayraktar Kalkan DİHA Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen Bayraktar Kalkan DİHA, uçuş testini yine Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla tamamladı.

Termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Bu sayede gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor.

Bayraktar Kalkan DİHA Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Bayraktar Kalkan DİHA teknik özellikleri

Haberleşme menzili: 150 km

Seyir ve en yüksek hız: 45-50 knot ile 80 knot

Operasyonel İrtifa ve tavanı: 9 bin feet ile 15 bin feet

Havada kalma süresi: 12 saat

Kanat açıklığı ve uzunluk: 5 m – 1.5 m

Faydalı yük kapasitesi: 5 kg

Azami kalkış ağırlığı: 50 kg

Dikey iniş kalkışlı tam otomatik uçuş sistemi

Sensör füzyonu yardımlı tam otonom

Otonom kalkış ve iniş sistemi ile yarı otonom uçuş modu

Hataya dayanıklı sistem mimarisi ve dijital veri ve video Link

Üç yedekli uçuş kontrol sistemi ve servo eyleyiciler

Elektro-Optik (EO) ve Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

Lazer mesafe ölçer – Lazer işaretleyici

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Bayraktar Kalkan DİHA Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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