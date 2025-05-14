BTÜ\'den Arı Ekmeği Patenti

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenlerinin, arı ekmeğinin endüstriyel ve tıbbi alanda kullanımına yönelik buluşu, ABD'den patent aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aycan Yiğit Çınar, Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Taner, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahisi doktorlarından Doç. Dr. Faruk Toktaş tarafından geliştirilen "Arı Ekmeği Vasıtasıyla Antimikrobiyal Aktivitesi Geliştirilmiş Polimer Biyokompozitler ve Bunların Üretim Yöntemi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ardından ABD'den de patent elde etti.

Arı ekmeğinden elde edilecek biyokompozit nanoliflerin; özellikle yapay damarlar, protezler, doku destek materyalleri, kanama durdurucular ile yara enfeksiyonları ve açık yaralara uygulanan bakım ürünlerinde değerlendirilebilmesini sağlayan bu buluş, immünsüpresif ya da organ nakli hastalarında da kullanılabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bilimsel bilgi birikimlerini somut çıktılara dönüştürerek uluslararası patent alma başarısı gösteren akademisyenleri tebrik ederek, "Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik odaklı bu başarılar, üniversitemizin vizyonu, bilimsel üretkenliği ve topluma katkı hedeflerinin en somut göstergelerindendir." ifadesini kullandı.