Yapılan son açıklamaya göre, ChatGPT yeni nesil bir özellik daha kazanacak. Artık yanıtlarını sesli şekilde de verebilecek olan yapay zeka asistanı, özellikle görme sorunu yaşayan kullanıcılar için büyük bir çözüm sunuyor. Ayrıca bu sayede öğrenmek istediğimiz dillerin telaffuzlarını da kolayca duyabileceğiz. Daha birçok yararı olacağı ifade edilen bu yeni özelliğin, ChatGPT'yi bir adım daha öne taşıması bekleniyor. Fakat günün sonunda kullanıcıların bu yenilikten ne kadar memnun kalacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. İşte tüm detaylar…
ChatGPT, yeni bir özellik ile donanıyor
Hem web versiyonda, hem de iOS ve Android platformlarında kullanıma sunulmaya başlayan özellik, yapay zeka teknolojilerinin geldiği son noktayı da bizlere gösteriyor. GPT-3.5 ve GPT-4 versiyonlarında kullanılabilecek olan sesli okuma, tam 37 farklı dili kapsıyor. Yazılan dili otomatik olarak belirleyen algoritma sayesinde, telaffuz hataları minimuma indiriliyor. Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Antrophic'in yapay zeka asistanı Claude da, geçtiğimiz dönemde buna çok benzer bir özellik sunmuştu.
Ek olarak ChatGPT'nin sistemine kaydettiği sesli cevapları, tekrar tekrar dinleyip daha iyi anlayabileceğiz. Mobil uygulamalarda ise bunun için küçük bir medya oynatıcı bile tasarlandı. Bu özelliğin yapay zeka algoritmaları aracılığıyla dil öğrenmeye çalışanlar için oldukça kullanışlı olacağı söyleniyor. OpenAI'ın getireceği sıradaki yeniliği ise merakla bekliyoruz.
OpenAI CEO'su, Reddit'e büyük yatırım yaptı!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI'ın stratejisi doğru mu? Siz ChatGPT kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › ChatGPT, Yeni Sesli Yanıt Özelliğiyle Donatılıyor - Son Dakika
Tesla Cybertruck, Kaliforniya'nın ünlü Beverly Hills semtinde meydana gelen bir kaza sonucunda tekrar gündeme geldi. Kazada can kaybı olmaması sevinçle karşılanırken, aracın prestiji üzerindeki etkisi merak konusu. Kazayı yaşayan sürücünün arkadaşı olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Elon Musk'tan destek istedi. Ancak kazanın araç sahibi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Elon Musk'ın konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
Amazon, Suudi Arabistan topraklarında bulut bilişim teknolojisi platformu Amazon Web Services (AWS) için 5.3 milyar dolarlık bir veri altyapısı kurmayı planlıyor. Bu yatırım, bölgeye dinamizm katmayı hedefliyor ve Amazon'un diğer ülkelerde de benzer projeler gerçekleştireceği konuşuluyor. Ayrıca, yatırımın eğitim ve iş olanaklarını artıracağı ve yeni nesil teknolojileri barındıran yapılar kurulacağı belirtiliyor.
Microsoft, Mart 2024 için sunulacak ilk Xbox Game Pass oyunlarını duyurdu. Aboneleri büyük bir sürpriz bekliyor gibi görünüyor. Control Ultimate Edition ve Warhammer 40,000: Boltgun gibi oyunlar abonelere sunulacak. Ayrıca, Lightyear Frontier ve MLB The Show 24 gibi yeni oyunlar da Game Pass'e eklenecek. Mart ayında kütüphaneye katılacak diğer oyunlar arasında No More Heroes 3, PAW Patrol World ve SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated yer alıyor. Microsoft, aylık kütüphanenin ikinci yarısını da açıklayacağını ve daha fazla sürprizin Game Pass'e geleceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelerek TÜRKSAT 6A uydusunun bu sene uzaya gönderileceğini ve 5G teknolojisine geçiş sürecinin 2026 yılında tamamlanacağını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belirlenen 15 yeni Turcorn adayını açıkladı. İşte listedeki tüm isimler ve haberin detaylar...
Samsung, A55 ve A35 modelleri için dört yıl Android güncellemesi ve beş yıl güvenlik güncellemesi sunmayı planlıyor. Bu hamle, Samsung'un Android dünyasında çıtayı yükseltmesini sağlayacak ve diğer markaların da benzer bir destek sunma ihtimalini artıracak. Ayrıca, A55 ve A35'in özellikleri de sızdı ve kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.
Samsung, orta seviye akıllı telefon ailesine Galaxy A55 ve A35 modellerini ekliyor. Modeller, 11 Mart'ta piyasaya sürülecek ve dört yıllık Android güncellemeleri ile beş yıllık güvenlik yamaları alacak. Galaxy A55, 50 MP birincil sensör ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacakken, Galaxy A35 OIS destekli 50 MP birincil kamera ve 5.000mAh batarya ile geliyor.
14 Mart'ta, dünyanın en önemli tarihi belgelerinden biri olan Oppenheimer'ın Manhattan Projesi Raporu açık artırmaya çıkıyor. Bu rapor, Japonya'ya atom bombalarının atılmasından sadece haftalar önce yazılmış ve Manhattan Projesi'nin iç yapısını gözler önüne seriyor. Rapor, 1945 yılında hazırlanmış ve J. Robert Oppenheimer ve diğer önemli bilim insanlarının imzalarını içermektedir. Açık artırma 14 Mart'ta gerçekleşecek ve RR Auctions'ın web sitesinden canlı olarak izlenebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?