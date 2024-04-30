Çin'de Koşabilen İlk Robot Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Çin'de Koşabilen İlk Robot Tanıtıldı

Çin\'de Koşabilen İlk Robot Tanıtıldı

Pekin'deki İnsansı Robot İnovasyon Merkezi, dünyanın koşabilen ilk robotu olan Tiangong'u tanıttı. Tiangong, saatte 6 km hıza ulaşabilen elektrikli ve insansı bir robottur. Hafif tasarımı ve özel yazılımı sayesinde doğal koşu hareketlerini gerçekleştirebilen Tiangong, insansı robotlar için yeni bir hareket öğrenme yeteneği sunmaktadır. Ayrıca, kesin kuvvet geri bildirimi sağlayan altı boyutlu kuvvet sensörü ve çeşitli algılama sensörleri ile donatılmıştır. Tiangong'un piyasaya sürülmesi, insansı robot teknolojisinin ilerlemesini ve günlük hayatımızı nasıl dönüştürebileceğini göstermektedir.

30.04.2024 09:09
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Pekin'deki İnsansı Robot İnovasyon Merkezi, dünyanın koşabilen ilk robotu olan Tiangong'u tanıttı. Tiangong'un elektrikli ve insansı robot lansmanı, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Bu robot, saatte 6 kilometre hıza ulaşarak bu alanda bir ilk özelliği taşıyor.

Tiangong, saatte 6 km hızla koşabiliyor

Tiangong'u özel kılan birçok şey bulunuyor. Tamamen elektrikli olmasının yanı sıra, hafif tasarımı onu koşu için oldukça yetenekli kılıyor. Doğal koşu hareketleri, özel bir yazılımla birlikte mümkün hale getiriliyor. Böylece dünyanın koşabilen ilk robotu, insansı robotlar için yeni bir hareket öğrenme yeteneği sunuyor.

163 cm boyunda ve 43 kg ağırlığında olan Tiangong, oldukça hassas altı boyutlu kuvvet sensörüne sahip bir robot olarak tasarlanıyor. Bu sayede kesin kuvvet geri bildirimi sağlıyor. Ayrıca, birden fazla görsel algılama sensörü, 3D görüş sensörleri ve yüksek hassasiyetli bir atalet ölçüm birimi (IMU) içeriyor.

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Bu özellikler, robotun temel hareket kontrol sorunlarını çözmesini sağlıyor. Tiangong, görme yetisi olmadan bile eğimlerden ve merdivenlerden sorunsuz bir şekilde geçebiliyor. Ayrıca, tökezlediği veya düştüğü zamanlar, adımlarını hızlıca ayarlayabilme yeteneğine de sahip çok özel bir robot olma özelliği taşıyor.

Geliştiriciler, Tiangong'un açık kaynaklı ve ölçeklenebilir olduğunu, yazılım genişletmelerine izin vereceğini ve iletişim arayüzünü daha da açacağını belirtiyorlar. Bu lansman, sadece teknolojideki ilerlemeyi değil, aynı zamanda insansı robotlar geliştirme endüstrisinde bir devrimi ve çeşitli uygulamalar için kapıları aralıyor.

Tiangong'un doğal koşu yeteneği, kurtarma operasyonlarından üretim tesislerine kadar birçok alanda faydalı olabilir. Üstelik, insansı robotların popülaritesi büyük şirketler tarafından da destekleniyor. Yakın zamanda, Apple'ın gizlice kişisel bir robot üzerinde çalıştığına dair haberler duyulmuştu.

Tiangong'un piyasaya sürülmesi, insansı robot teknolojisinin ne kadar ileri gidebileceğinin değil, aynı zamanda bu tür yeniliklerin günlük hayatımızı nasıl dönüştürebileceğinin de bir göstergesi olarak belirtiliyor. Bu gelişmeler, gelecekte teknolojinin insan hayatını nasıl şekillendireceği konusunda heyecan verici ipuçları sunuyor.

Tiangong ve benzeri insansı robotların gelişimi hakkında görüşlerinizi merak ediyoruz. Bu teknolojik ilerlemelerin günlük yaşantımıza entegrasyonu konusunda neler hissediyorsunuz? Yorumlar bölümünde dünyanın koşabilen ilk robotu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşarak bu ilginç konu hakkında bir tartışma başlatabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Çin'de Koşabilen İlk Robot Tanıtıldı - Son Dakika

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