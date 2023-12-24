Daihatsu Skandalı Toyota, Mazda ve Subaru\'yu da Etkiledi

Toyota'nı iştiraki olan Daihatsu, geçtiğimiz haftalarda güvenlik testlerini geçememiş ve emisyon hilesi skandalıyla sarsılmıştı. Bunun sonunda ise şirketin fabrikalarında üretimler durdu. Bu kararın Toyota, Mazda ve Subaru için de bazı sonuçları olacak.

Daihatsu skandalından Mazda ve Subaru da etkilendi

Daihatsu için gectigimiz hafta yürütülen bir rapor, Japonya'daki test prosedürlerini yanıltarak emisyonda usulsüzlük yaptığını gösterdi. Buna göre Copen, Move ve Hijet gibi modellerin üretimleri ve sevkiyatları durduruldu. Şirketin emisyonları bilerek düşük gösterdiği ve düzenleyici kurumları kandırdığı ortaya çıktı.

Daihatsu, sorunları çözmeye çalışırken etkilenen modellerin satışını durdurdu. Şirket, araçlarının emisyon standartlarını karşılamaması halinde Japonya'da para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Bu otomobili alırken bir kez daha düşünün! Satışı yasaklandı

Ancak bu skandaldan etkilenen tek şirket Daihatsu değil. Japon şirketin üretim tesislerinde Toyota, Mazda ve Subaru modellerinin de montajının yapıldığı ifade edildi. Bu da üç markanın itibarı konusunda önemli tehlikeler yaratıyor.

Etkilenen modeller tek tek açıklanmamış olsa da, üç üreticiden 64 modelin emisyon skandalına karıştığı bildirildi. Şirketlerden gelen ortak açıklamada, testlerin inceleneceği belirtilerek özür mesajı yayınlandı. Şu anda bu modellerin sevkiyatlarının da durduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Daihatsu, emisyon skandalı yaşayan ilk Japon otomobil üreticisi değil. Nissan ve Mitsubishi, 2016 yılında dizel araçlarla ilgili benzer bir hile yaptığını itiraf etmişti. Ancak bu, Japonya'nın benzinli otomobillerle ilgili en büyük vakası.

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