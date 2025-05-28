Dr. Ekrem Teymur: '5 Yıl İçinde Hiçbirimiz Şu Anki Mesleğimizi Yapmıyor Olacağız'

Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi, bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. Tüketici hakları, dijital etik ve yapay zekanın geleceği gibi kritik konuların ele alındığı zirveye, siyaset, akademi, bürokrasi ve medya dünyasından pek çok önemli isim katıldı.

Zirvede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i temsilen İstanbul Konsolosu Ülkü Alemdar, Türkiye Cumhuriyeti eski Turizm, Sağlık ve Devlet Bakanı Bülent Akarcalı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Emekli Vali ve Türk Hava Kurumu Danışmanı Orhan Öztürk, Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur C. Özgöker ve Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur da yer aldı. Organizasyona Lob'in International Başkan Vekili Fehim Ustaoğlu ev sahipliği yaptı.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA TÜKETİCİ HAKLARI MASAYA YATIRILDI

Zirve, iki oturumdan oluştu. İkinci oturumun odak başlığı ise "Yapay Zeka Çağında Tüketici Hakları ve Dijital Etik" oldu. Oturumun en dikkat çeken konuşmacılarından biri olan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, yapay zekanın toplumsal etkilerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Teymur konuşmasına şu sözlerle başladı:

"İnsanlık tarihindeki en önemli dönüm noktasındayız. Bu, yazının bulunuşundan, Fransız Devrimi'nden, hatta coğrafi keşiflerden bile çok daha önemli bir dönüm noktası. Bu dönüşüm, insanlığın dünya üzerindeki yerleşimini, yaşayışını, birey ve toplum hayatını derinden etkileyecek. Ve bu diğer dönüşümlerden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Yani biz 3-5 sene içerisinde çok büyük bir dönüşüm göreceğiz."

"MESLEKLERİN YÜZDE YÜZÜ ORTADAN KALKACAK"

Teymur, yapay zekanın meslekleri nasıl etkileyeceği konusunda da şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekte insanlar hangi mesleklerde kazanacak, hangi mesleklerde kaybedecek sorusu kafamızda var. Önceki dönüşümlerde makineler, otomasyonlar iş gücüne yani bilek gücüne dayalı işçilerin yerini almıştı. Şimdi yapay zeka, düşünmeye, insan kalemine, planlamaya dayalı eğitimli insanların yaptığı işleri yapacak. 5 ya da 10 sene içerisinde hiçbirimiz şu anda yaptığımız işleri yapmıyor olacağız. Çünkü yerimize yapay zekalar geçecek. Mesleklerin yüzde yüzü ortadan kalkacaktır."

"BU DÖNÜŞÜM KÖTÜ DEĞİL, İYİ OLABİLİR"

Yapay zekanın potansiyel olumlu etkilerini de vurgulayan Teymur, insan kaynaklı sorunlara çözüm olabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ben iyi olarak karşılıyorum. Çünkü yeryüzünde yaşadığımız sorunların yüzde 99'u insan odaklı. Çevre sorunları, trafik kazaları, savaşlar… Neredeyse hepsi insan kaynaklı. Yapay zekayı her yere nüfuz ettirdiğimizde, şikâyetçi olduğumuz sorunların birçoğu çözülmüş olacak."

Ancak Teymur, beraberinde gelecek yeni sorunlara da dikkat çekti:

"Bireysel hayatımızda her şeyi yapay zekaya soracağız. Bireyler, kurumlar, devletler tüm işlerini yapay zekaya yaptıracak. Gelecekte insanların çalışmadığı, tamamen robotlar tarafından yürütülen şirketler göreceğiz."

"VERİ GÜVENLİĞİ ARTIK MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Veri güvenliği ve mahremiyet konularını "kritik" olarak nitelendiren Teymur, şu uyarılarda bulundu:

"Şu anda verilerimizi bilgisayarda, maillerimizde, fotoğraflarımızda tutuyoruz. Fakat yapay zeka ile çok daha fazlasını paylaşıyoruz. Video yaptırıyoruz, fotoğraf düzenlemesini istiyoruz… Bu nedenle gelecekte yapay zekanın merkezi bizim hakkımızda her şeyi bilecek. Gizli sırlarımızı da. Bu sadece bireyler için değil, devletler için de ciddi bir sorundur. Bu, artık milli güvenlik sorunudur. Ülkelerin bekası için acilen tedbir alınması, kurallar konulması gerekir."

"TOPLUMSAL ÖNYARGILARI GÜÇLENDİRME RİSKİ VAR"

Teymur'un dikkat çektiği bir diğer konu ise yapay zekanın toplumsal önyargıları yeniden üretme potansiyeliydi:

"Yapay zeka herhangi bir şeyi bilmez, okula gitmemiştir. Ama eğitim setlerinde bugüne kadar dünya üzerinde yazılmış tüm kitaplar, makaleler, bloglar, videolar var. Ortalama bir cevap verir. Mantıklı, sağduyulu ama aynı zamanda toplumsal önyargıları pekiştirici. Örneğin bir toplumda kırmızı ayakkabı giymek ayıp sayılıyorsa, yapay zeka size bunu önermeyecektir. Bu, ciddi bir problemdir."

"SAHTE İÇERİK VE ALGI YÖNETİMİ TEHLİKESİ"

Teymur, yapay zeka algoritmalarının manipülasyona açık olduğunu vurguladı:

"Bir insan sizi yönlendirmek için algoritmayı değiştirebilir. Ya da yapay zekayı kaldırmak amacıyla sahte içerikler üretilebilir. İnsanları yapay zekaya karşı koruyacak kurallar koymak şart. Devletler bu konuda acilen aksiyon almalı."

"ROBOTLAR PROGRAMLARINI ARTIK KENDİLERİ YAZIYOR"

Yapay zekanın kontrolsüz gelişimine dair endişelerini dile getiren Teymur, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Isaac Asimov'un romanında ortaya koyduğu robot kuralları vardı. Robot kendini korur, insana zarar vermez, insanın emirlerini dinler. Ama bugün yapay zeka sadece program değil; aynı zamanda kendi yazılımını da yazabilen bir sistem. Yani bir süre sonra biz 'İnsana zarar verme' desek de, o kendi doğrularına göre hareket edecek. Bu ciddi bir sorun. Çünkü bu robotlar silah da taşıyacak, nükleer santralleri de kontrol edecek. Eğer yoldan çıkarlarsa insanlığı ve dünyayı yok edebilirler."