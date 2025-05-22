Dr. Ekrem Teymur: "Yapay Zeka ile şekillenecek yeni tarım dünyasında çiftçinin yeri yok" - Son Dakika
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Teknoloji

Dr. Ekrem Teymur: "Yapay Zeka ile şekillenecek yeni tarım dünyasında çiftçinin yeri yok"

Dr. Ekrem Teymur: "Yapay Zeka ile şekillenecek yeni tarım dünyasında çiftçinin yeri yok"
22.05.2025 20:36  Güncelleme: 20:47
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde, Dr. Ekrem Teymur tarımda yapay zeka ve e-ihracatın geleceğini anlattı. Yapay zekanın tarımı dönüştüreceğini vurgulayan Teymur, katma değerli ürünlerle e-ihracatın önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi, 22 Mayıs'ta Türk dünyasının tarımda öncü ve küresel bir güç olabilmesi hedefiyle "Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı. TÜMBİFED'in öncülüğünde düzenlenen zirveye, 64. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur önemli bir konuşma yaptı. "E-İhracat ve Tarımda Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı sunumunda Teymur, akademik ve profesyonel deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

"YAPAY ZEKA TARIMI DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Yapay zekanın gelecekte tarımı kökten değiştireceğini vurgulayan Teymur, "Yapay zeka üzerimize bir tsunami gibi geliyor. Artık herhangi bir kişi, kurum ya da devletin bunu durdurması mümkün değil, durdurmamalı da," diyerek sektöre yönelik dönüşüm çağrısında bulundu.

Tarımda yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine dair örnekler veren Teymur, drone destekli görüntüleme sistemleriyle tarla takibi, böceklenme ve yabani ot tespiti gibi işlemlerin nokta atışıyla yapılabileceğini ifade etti. Akıllı sulama sistemleriyle su israfının önüne geçilebileceğini, iklim ve satış tahminlerinin yapay zekayla daha verimli planlanabileceğini söyledi.

"E-İHRACAT TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN YENİ BİR FIRSAT"

Teymur konuşmasında e-ihracat deneyimlerine de değindi. Edremit'teki zeytinyağı tesisinde birebir ihracat sürecini yönettiğini belirten Teymur, 35 ülkeye ürün gönderdiklerini ancak geleneksel ihracatta dağıtım kanalları ve distribütör bulma süreçlerinin ciddi engeller oluşturduğunu ifade etti.

Bu engelleri aşmada e-ihracatın sunduğu imkânlara dikkat çeken Teymur, "E-ihracatla ürünü doğrudan üretim tesisinden nihai müşteriye ulaştırmak mümkün. Bu, özellikle katma değerli tarım ürünleri için çok uygun bir yöntem," dedi. Ancak tarım ürünlerinin hacimli yapısı nedeniyle her üründe bu yöntemin kolay uygulanamadığını da ekledi.

Dr. Ekrem Teymur: 'Yapay Zeka ile şekillenecek yeni tarım dünyasında çiftçinin yeri yok'

"ÇİFTÇİNİN GELECEĞİ YAPAY ZEKA İLE ŞEKİLLENECEK"

Gelecekte yapay zekaya adapte olmayan tarım yapılarının sürdürülebilir olamayacağını vurgulayan Teymur, "Ben de çiftçi bir aileden geliyorum. Ancak önümüzdeki 10 yıl içinde geleneksel yöntemlerle tarım yapanların yerini yeni teknolojilere entegre sistemler alacak. Devletin bu dönüşüm için gerekli teşvikleri sağlaması ve üretim odaklı yapıdan satış odaklı yapıya geçilmesi gerekiyor," diyerek konuşmasını tamamladı.

"TOPRAKLARIMIZ BİLİNÇSİZ İNSANLARIN ELİNDE HEBA OLUYOR"

Türkiye'nin coğrafi avantajlarına ve tarımsal potansiyeline vurgu yapan Teymur, çocuklukta öğretilen "cennet vatan" tanımının, tarım gözlüğüyle bakıldığında ne kadar gerçekçi olduğunu ifade etti.

"İlkokul kitaplarında ülkemizi 'cennet vatan' diye anlatırlardı. Yurt dışına çıktığımda başka ülkelerin ne kadar güzel olduğunu görünce, acaba bize çocukken fazla mı milliyetçilik yüklediler diye düşündüm. Ama tarım alanında çalışmaya başlayınca bu kez farklı bir gözle baktım. Gördüm ki bizim ülkemiz gerçekten bir cennet."

Teymur, Türkiye'nin tarım açısından taşıdığı stratejik avantajları şöyle sıraladı:

"Ülkemiz coğrafi konumu, toprak kalitesi ve iklimiyle eşsiz. Lojistik açıdan dünyanın merkezindeyiz. Her yere yakınız. Ancak bir sorunumuz var: Topraklarımızı bilinçli işleyemiyoruz. En kaliteli toprağa sahibiz ama ne yapacağını bilmeyen insanların ellerinde bu topraklar heba oluyor."

Cengiz Ekrem Teymur, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dr. Ekrem Teymur: 'Yapay Zeka ile şekillenecek yeni tarım dünyasında çiftçinin yeri yok' - Son Dakika

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