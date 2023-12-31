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Epic Games Store, 30 Aralık'ta Ücretsiz Olarak Saints Row Oyununu Dağıtıyor - Son Dakika
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Epic Games Store, 30 Aralık'ta Ücretsiz Olarak Saints Row Oyununu Dağıtıyor

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak her gün ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bugün (30 Aralık) ise Steam'de yaklaşık 700 TL'ye satılan Saints Row'u ücretsiz olarak sunuyor. Oyunu Epic Games üzerinden 31 Aralık saat 19.00'a kadar indirebilirsiniz.

Epic Games Store, 30 Aralık\'ta Ücretsiz Olarak Saints Row Oyununu Dağıtıyor
31.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:28
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Oyuncuların en sevdiği platformlardan Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak çitayı yükselten platform, yine bedava bir oyunla karşımıza çıktı. İşte Epic Games 30 Aralık ücretsiz oyunu…

Epic Games 30 Aralık ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün bulmaca severler için Snakebird Complete'ı hediye eden Epic Games, bugün (30 Aralık) ise Steam'de yaklaşık 700 TL'ye satılan Saints Row'u dağıtıyor.

Epic Games Store, 30 Aralık'ta Ücretsiz Olarak Saints Row Oyununu Dağıtıyor

GTA serisine benzerliğiyle bilinen Saints Row'a, 31 Aralık yani yarın saat 19.00'a kadar hiçbir bedel ödemeden Epic Games üzerinden sahip olabilirsiniz. Oyunun sonsuza kadar kütüphanenizde kalacağını belirtelim.

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Epic Games 30 Aralık ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Saints Row" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Saints Row sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilenİşletim SistemiWindows 10 (64-bit)Windows 10 (64-bit)İşlemciIntel Core i3-3240/ Ryzen 3 1200Intel Core i5 12600/ AMD Ryzen 7 5800XRAM8 GB16 GBEkran KartıNVIDIA GeForce GTX 970/ AMD Radeon RX 480NVIDIA GeForce RTX 3080TI/ AMD Radeon RX 6800XTDepolama50 GB kullanılabilir alan50 GB kullanılabilir alanDirectXSürüm 11Sürüm 12

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Epic Games Store, 30 Aralık'ta Ücretsiz Olarak Saints Row Oyununu Dağıtıyor - Son Dakika
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