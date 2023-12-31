Epic Games Store, 30 Aralık\'ta Ücretsiz Olarak Saints Row Oyununu Dağıtıyor

Oyuncuların en sevdiği platformlardan Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak çitayı yükselten platform, yine bedava bir oyunla karşımıza çıktı. İşte Epic Games 30 Aralık ücretsiz oyunu…

Epic Games 30 Aralık ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün bulmaca severler için Snakebird Complete'ı hediye eden Epic Games, bugün (30 Aralık) ise Steam'de yaklaşık 700 TL'ye satılan Saints Row'u dağıtıyor.

GTA serisine benzerliğiyle bilinen Saints Row'a, 31 Aralık yani yarın saat 19.00'a kadar hiçbir bedel ödemeden Epic Games üzerinden sahip olabilirsiniz. Oyunun sonsuza kadar kütüphanenizde kalacağını belirtelim.

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Epic Games 30 Aralık ücretsiz oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Saints Row" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Saints Row sistem gereksinimleri