Epic Games Store\'da Yılbaşı İndirimleri Başladı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Epic Games Store'da yılbaşına özel merakla beklenen indirim etkinliği nihayet başladı. Bu kapsamda pek çok popüler oyun düşük fiyatla buluştu. İşte indirim sırasında öne çıkan oyunlar…

Epic Games yılbaşı indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Epic Games, yılbaşına özel olarak indirimin yanı sıra popüler bir oyunu da ücretsiz hale getirdi. Böylelikle özellikle Türk oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran platform, Steam ile rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. O halde indirimin detaylarına geçelim.

Epic Games, yılbaşına özel olarak yüzlerce oyunu kapsayan kampanya ile birlikte yüzde 33 ve yüzde 10 bonus da sunuyor. Örneğin normalde 1.199 TL'ye satılan EA SPORTS FC 24, yüzde 60 indirimle 479,99 TL'ye düşüyor.

Yılbaşı etkinliği başladı! Steam'de 1000 TL'ye satılan oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

Sepette yüzde 33 indirimin ardından 321,59 TL'ye alınabilir oluyor. Son olaraksa toplam sepet tutarının yüzde 10'u (32,16 TL) da ileride kullanılmak üzere bakiyeye ekleniyor. Yani aslında toplamda yüzde 43'lük bir indirimden söz ediyoruz.

Epic Games Store'da yılbaşı indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;