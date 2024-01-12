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Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Sail Forth - Son Dakika
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Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Sail Forth

Epic Games Store, yılbaşı kampanyasının ardından her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu hafta Sail Forth adlı macera-keşif oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Oyuncuları gizemli bir okyanusta yolculuğa çıkaran yapım, özelleştirilebilir gemilerden oluşan bir filo yaratmanıza izin veriyor. Oyunun geliştiricisi Festive Vector, keşfedilecek birçok benzersiz bölge olduğunu ve oyuncuların yunuslar, gemi enkazları ve dost-düşman gruplarla karşılaşacağını belirtiyor. Ayrıca oyun, dinamik bir gece-gündüz döngüsü ve hava durumu sistemine sahip. Sail Forth, 18 Ocak'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olarak indirilebilir.

Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Sail Forth
12.01.2024 - 02:28,  Güncelleme: 02:37
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Epic Games Store yılbaşına özel kampanyanın ardından her hafta bir ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Marvel's Guardians of the Galaxy'i ücretsiz olarak sunan platfrom, bu hafta ise macera türündeki sevilen yapımı erişime açıyor. İşte bu haftaki Epic Games Store ücretsiz oyunu.

Epic Games ücretsiz oyunu (11-18 Ocak)

Epic Games Store, 11-18 ocak tarihleri arasında Sail Forth isimli macera-keşif oyunun ücretsiz hale getiriyor. Oyuncuları gizemli bir okyanusta yolculuğa çıkarmayı amaçlayan yapım; bir yelkenli ile keşif yapmanızı sağlıyor. Tamamen özelleştirilebilir gemilerden oluşan bir filo yaratmanıza izin veriyor.

Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Sail Forth

Oyunun geliştiricisi Festive Vector; kendine özgü florası, faunası ve nüfusuyla keşfedilecek birçok benzersiz bölge olduğunu ifade ediyor. Oyuncular yolculukları sırasında yunuslarla, gemi enkazlarıyla ve hem dost hem de düşman gruplarla karşılaşacak.

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Oyun ayrıca açık denizlerde yelken açma deneyimini güçlendirmek için dinamik bir gece-gündüz döngüsü ve hava durumu sistemine yer veriyor.

Steam'de 20 dolar karşılığında satılan Sail Forth, 18 Ocak'a kadar Epic Games'te ücretsiz olacak. Oyunun Steam'de "Çok Olumlu" derecelendirmeye sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Sail Forth ücretsiz şekilde almak için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "Sail Forth" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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