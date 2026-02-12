Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Haberin Videosunu İzleyin
Doğu Anadolu\'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
12.02.2026 18:49  Güncelleme: 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Doğu Anadolu\'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Haber Videosu

Erzurum Havzası'nın, daire biçimli volkanik yapı kaldera üzerinde geliştiği belirlendi. Dr. Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Mehmet Salih Bayraktutan, yaklaşık 60 kilometre çapındaki kalderanın Doğu Anadolu'nun en büyüğü olduğunu bildirdi.

Erzurum Havzası'nın, daire biçimli volkanik yapı kaldera üzerinde geliştiği belirlendi.

"HAVZANIN OLUŞUMU TAMAMEN KALDERAYA BORÇLU"

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi kurucusu, Jeoloji Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Salih Bayraktutan, Erzurum Havzası'nın uzun yıllar yanlış biçimde 'çek-ayır havza' olarak tanımlandığını, oysa bölgenin jeolojik gerçeklerinin bu yorumu desteklemediğini söyledi. Bayraktutan, 'sıkışma-kapanma havzası' olduğunu belirttiği Erzurum Havzası'nın oluşumunu tamamen volkanik kökenli bir kalderaya borçlu bulunduğunu ifade etti.

Erzurum'da 60 kilometre çapında ve 6 milyon yıl yaşında kaldera keşfedildi

"YAKLAŞIK 6 MİLYON YIL YAŞINDA"

İsmini Palandöken olarak belirledikleri kalderaya ilişkin ilk saha tespitlerinin 1985 yılında merhum Prof. Dr. Aykut Barka ile yürütülen arazi çalışmaları sırasında yapıldığını belirten Bayraktutan, "O tarihten bu yana uydu görüntüleri, uzaktan algılama verileri ve ayrıntılı arazi incelemeleri, Erzurum çevresinde büyük ölçekli bir kalderanın varlığını kesinleştirdi. Yaklaşık 6 milyon yıl yaşında, andezitik bazaltların egemen olduğu kaldera, dairesel bir yapıya sahip. İlk evrelerde lav katmanlarının havza içine doğru eğimli olduğu, merkezde ise derin bir göl ortamının geliştiği bilinmektedir. Havza kenarlarından merkeze doğru kalınlaşan sedimanların biriktiği, volkanik kökenli ince klastik malzemenin yaygın olduğu tespit edildi" diye konuştu.

Erzurum'da 60 kilometre çapında ve 6 milyon yıl yaşında kaldera keşfedildi

"60 KİLOMETRELİK KALDERA ÇEMBERİ ORTAYA ÇIKTI"

Kaldera içinde gelişen sedimanter istifin, Gelinkaya Formasyonu; ince konglomera, volkanik arenit, volkan külü, pomza, perlit, obsidiyen mercekleri, gölsel kireçtaşları, fosilli kalker, linyit, diatomit ve marn gibi kayaçlardan oluştuğunu kaydeden Bayraktutan, son 100 yıl içinde çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanının bölgede çalışmasına rağmen, Palandöken Kalderası'na hiçbir yayında yer verilmediğine dikkat çekti.

Kaldera çemberinin güney, doğu, kuzey ve batı kesimlerinde iç bükey yay parçalarıyla net biçimde izlenebildiğini vurgulayan Bayraktutan, bu parçaların birleştirilmesiyle yaklaşık 60 kilometrelik tam bir kaldera çemberinin ortaya çıktığını söyledi.

Erzurum'da 60 kilometre çapında ve 6 milyon yıl yaşında kaldera keşfedildi

"DERİN SONDAJLAR YAPILMASI GEREKİYOR"

Yapının doğu kesiminin Dumlu fayları tarafından kısmen tahrip edildiği, Ilıca faylarının ise havzayı batı ve doğu olmak üzere iki alt havzaya ayırdığını belirten Bayraktutan, batı segmentin Daphan Düzü, doğu segmentin ise Karasu Çöküntüsü olarak tanımlandığını kaydetti.

Batı ve kuzeybatı kesimlerde kaldera duvarının depremlerle büyük ölçüde yıkıldığını belirten Bayraktutan, batıdan gelen sel malzemesinin Ilıca yönünde göle taşındığını, bu malzemenin çok sayıda fan-delta ortamında üst üste birikerek Daphan Düzü'nün altyapısını oluşturduğunu ifade etti. Bayraktutan, Erzurum Havzası'nda 5-6 noktada derin sondajlar yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Doğu Anadolu, Mehmet Salih, Teknoloji, Erzurum, Eğitim, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı
Şaka değil gerçek Japon Ligi’nde beraberlik kaldırıldı İşte yeni puanlama sistemi Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
Sosyal medyayı ikiye bölen video İyilik mi yaptı, kötülük mü Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Bir anda istifa etti Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi müjde Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde
Küçükçekmece’de kadın memurun 10 yaşındaki öğrenciyi okulda darbettiği iddiası Küçükçekmece'de kadın memurun 10 yaşındaki öğrenciyi okulda darbettiği iddiası
Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin
ABD ordusu, Suriye’deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı ABD ordusu, Suriye'deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor
Dawson’s Creek’in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti

18:36
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:13
Türkiye’ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 19:08:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.