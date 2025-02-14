Eskişehir'den Yerli Motor Test Kiti İhracatı - Son Dakika
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Teknoloji

Eskişehir'den Yerli Motor Test Kiti İhracatı

Eskişehir\'den Yerli Motor Test Kiti İhracatı

İlker Acar ve ekibi, motor yanma odası kaçaklarını 10 dakikada tespit eden yerli test kiti geliştirdi.

14.02.2025 12:48
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Eskişehir'de biyolog İlker Acar ve ekibi, satın aldıkları ikinci el otomobilin motor yanma odası kaçağı nedeniyle arızalanması üzerine bu arızayı 10 dakikada tespit edebilen yerli test kiti geliştirip ihracatına başladı.

Firmasının ihtiyacı üzerine ikinci el bir otomobil alan İlker Acar, aracı satın aldıktan sonra motor bloğundaki çatlağın motor yanma odasında kaçağa neden olmasından dolayı yüksek onarım maliyetiyle karşı karşıya kaldı.

Mevcut problemden yola çıkarak aynı mağduriyeti başka sürücülerin yaşamaması için kolları sıvayan Acar ve 7 kişilik ekibi, motor yanma odası kaçaklarını motora herhangi bir müdahalede bulunmadan pratik ve hızlı şekilde anlamayı kolaylaştıran tasarım üzerine çalışmaya başladı.

Ekip, yaklaşık 2 yıllık çalışma sonunda aracın antifriz bölümüne konulup kaçağı 10 dakikada tespit edebilen "poşet çay" formundaki yerli test kitini geliştirdi. Renk değiştirerek yanma odası kaçağının olup olmadığını bildiren kit, laboratuvar çalışmalarının ardından farklı model ve markalardaki otomobiller üzerinde test edildi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2022 yılında tescillenen "CS Motor Test", 2023'te Çin'den, geçen yıl ise ABD'den patentlendi. TÜRKPATENT tarafından "en iyi buluş" ödülüne layık görülen test kiti Almanya, ABD, İngiltere ve Kanada'ya ihraç ediliyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki Prototip Merkezi'nden danışmanlık hizmeti alan firma, mentörlük eğitiminin ardından Hollanda'daki 5 firmayla ihracat konusunda görüşme sağladı.

"Test, 940 binin üzerinde araca uygulandı"

Firmanın geliştirici ekip üyesi Burçak Güler Acar, AA muhabirine, ürünün ikinci el oto alım satımında mağduriyetleri engellediğini belirterek, şimdiye kadar 800 uygulama noktasına eriştiklerini dile getirdi.

Geliştirilen ürünle sürücüleri motor yanma odası kaçağı nedeniyle yaşanacak yüksek onarım masraflarından kurtardıklarını belirten Acar, şöyle konuştu:

"Testimiz pratik bir formda ve herkesin kolayca uygulayabileceği nitelikte.Test tamamen bilimsel temellere dayanıyor. Nasıl ki doktora gittiğimizde kan tahlili yaptırıyorsak, biz de test kitimizle birlikte motor sağlığı hakkında net, bilimsel bir teşhis koymuş oluyoruz. Testimiz bugüne kadar Türkiye'de kayıtlı 940 binin üzerinde araca uygulandı."

Acar, ürünün ikinci el araç sektöründe oto ekspertizlerinin ve alıcıların işlerini kolaylaştırdığını anlattı.

Yerli test kiti "CS Motor Test" sayesinde araç alıcılarının 10 dakikada motor yanma odası kaçağı olup olmadığını anlayabildiğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Ustalar için de ciddi bir zaman kaybının önüne geçiyor. Testimizin patent almasını sağlayan en önemli özelliği motor yük altındayken uygulanabilmesi. Motoru gerçek sürüş koşullarında test eden yöntemimizle biz en temel düzeyden ileri düzeydeki kaçakları dahi tespit edebiliyoruz. Bu yılın sonuna kadar ülkemizde 1000'in üzerinde uygulama noktasına erişmeyi, 20 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tabii ki bir Türk markası olarak başarılarımızı daha fazla ihracatla taçlandırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Eskişehir'den Yerli Motor Test Kiti İhracatı - Son Dakika

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