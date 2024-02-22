Ethereum, 3 bin dolar sınırında! - Son Dakika
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Teknoloji

Ethereum, 3 bin dolar sınırında!

Ethereum, 3 bin dolar sınırında!

Son yıllarda kripto para piyasası hareketli bir seyir izliyor. Bitcoin'in 50 bin dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte Ethereum da hareketlenmeye başladı. Ethereum, 2021 yılında 4 bin 500 doları geçmişti ancak 2022 sonlarında düşüş yaşadı. Son günlerde ise tekrar yükselişe geçerek 3 bin dolar sınırına yaklaştı. Bu yükseliş devam ederse, Ethereum'un değeri 4 bin dolara kadar çıkabilir. Ancak kripto para piyasasının sürprizlere açık olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca Bitcoin fiyatı da son aylarda yükseliş trendinde seyrediyor.

22.02.2024 10:12  Güncelleme: 10:14
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Son yıllarda kripto para piyasası bir hayli hareketli. Bitcoin'in tekrardan 50 bin dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte diğer kripto para birimleri de hareketlenmeye başladı. Ethereum da iki yılın ardından 3 bin dolar sınırında.

Ethereum, 3 bin dolar sınırında!

Ethereum, en son 2021 yılında boğa sezonuyla birlikte 4 bin 500 doları geçmişti. 2022 sonlarında ise ciddi bir düşüş yaşadı ve değeri, o zamandan bu yana bin ila 2 bin 500 dolar arasında dalgalandı. Son günlerde ise tekrardan yükselişe geçti

Ethereum, 3 bin dolar sınırında!

2024'e 2 bin dolar seviyesinde giriş yapan Ethereum, 21 Şubat itibariyle 3 bin dolar sınırında. Bu, yaklaşık 90 bin TL'ye denk geliyor. Bu yükseliş devam ederse, iki sene önceki gibi 4 bin dolara kadar yükselebilir. Bu noktada kripto para dünyasında beklentiler büyük. Tabii borsanın sürprizler ile dolu olduğunu da unutmamak gerekiyor.

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Öte taraftan Bitcoin fiyatı da son aylarda yükseliş trendine girmiş durumda. Hatta üç yılın ardından 21 Şubat itibariyle 50 bin 900 dolar civarında seyrediyor. Bu da yaklaşık 1 milyon 600 bin TL'ye tekabül ediyor. Kasım 2021'de 64 bin doları aşarak kendi rekorunu kırmıştı. Bu, o zamanın dolar kuruyla (12,42 TL) 795 bin TL'ye denk geliyordu. Dolar kuru, günümüzde 31 TL'ye aşmış durumda.

Peki siz Ethereum hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Not: Bu haberde anlatılanlar bir yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ethereum, 3 bin dolar sınırında! - Son Dakika

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