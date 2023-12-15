 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fallout 4 için yeni nesil yama 2024'e ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fallout 4 için yeni nesil yama 2024'e ertelendi

Bethesda, uzun süredir beklenen yeni nesil yamanın 2024'e ertelendiğini duyurdu. Yamanın yayınlanacağı döneme dair bilgi verilmedi. Yeni nesil yama, PS5, Xbox Series X/S ve PC için geliştirildiği için önceki nesil konsollar için büyük bir güncelleme olarak karşımıza çıkacak. Serinin hayranları için sürprizlerin de olması bekleniyor.

Fallout 4 için yeni nesil yama 2024\'e ertelendi
15.12.2023 - 13:14,
Abone Ol

Fallout 4 için uzun süredir vaat edilen "yeni nesil" yama için oyuncuları üzecek bir şey daha ortaya çıktı. Bethesda, bu yıl için söz vermesinin ardından güncellemenin 2024'e ertelendiğini duyurdu. Geliştiriciler sadece "biraz daha zamana" ihtiyaçları olduğunu belirtse de, yamanın yılın hangi döneminde yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Yeni nesil Fallout 4 2024'e ertelendi

"Yeni nesil" yama aslında PS5, Xbox Series X/S ve PC için geliştirildiği için yeni bir güncelleme. Ancak Fallout 4, önceki nesil konsollar için ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürüldü. Dolayısıyla bu ölçeğe göre yama, yeni nesil bir yama olarak karşımıza çıkıyor. Daha yüksek kare hızı, 4K görseller ve yeni (belirlenmemiş olsa da) Creation Club içeriği gibi istenen özellikleri getirecek.

Fallout 4 için yeni nesil yama 2024'e ertelendi

Serinin hayranları için bu geciktirmeyi affettirecek sürprizlerin de olması bekleniyor. Bu, Bethesda'nın Fallout 4'ü geliştirmek için ilk girişimi değil. Xbox One X için yapılan bir güncelleme 4K görseller getirdi. Ancak saniyede yalnızca 30 kare hızında. Şirket geçen yıl kare hızını 60FPS'ye çıkarmayı başardı ancak çözünürlükten ödün verdi. Bu sefer iyileştirmeler daha az tavizle gelecek.

Bu yama en azından oyuncuları rahatlatacak ve uzun süre idare edecek bir olay çünkü Fallout 5'ten önce beklemek için hatrı sayılır derecede uzun bir zaman var. Zira 2022'de Bethesda kreatif direktörü Todd Howard gazetecilere, oyun üzerinde çalışmanın The Elder Scrolls 6 tamamlandıktan sonra başlayacağını söylemişti.

Bethesda sözcüsü, Fallout 76'nın başarısızlığı hakkında konuştu: "Çok ego yaptık"

Geliştiriciler, Starfield'ın piyasaya sürülmesinden sonra fantastik devam oyunu üzerinde çalışmalara başladı. Belirtmekte fayda var ki Starfield'ın yapımı yaklaşık 7 yıl sürdü. Bu ölçüme göre baktığımızda yeni Fallout oyununu görmemize maalesef ki daha 10 ila 14 yıl arasında bir süre var diyebiliriz.

Bu bekleyişte seri hayranlarına rehberlik edecek Fallout TV dizisi ise yakında geliyor. Nisan ayında yayınlanacak olan dizide Walton Goggins, Wasteland'in radyasyona maruz kalan sakinlerinden biri olan Ghoul'u canlandırıyor. Hatta bazıları Goggins'in eski bir Ghoul olmayacağını, Fallout 4'teki bir arkadaş olan John Hancock'u canlandıracağını bile düşünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Starfield, Bethesda, xbox, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Fallout 4 için yeni nesil yama 2024'e ertelendi - Son Dakika


13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu

Son Dakika
12:54 İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48 Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 13:40:41. #1.12#
SON DAKİKA: Fallout 4 için yeni nesil yama 2024'e ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement