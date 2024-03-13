Gelen son bilgilere göre, rol yapma oyunu Final Fantasy 16 PC için de çıkacak. Şu an optimizasyon aşamasında olduğu söylenen yapım, bu gelişmeyle konsol sahibi olmayan birçok kişiyi sevindirdi. Geçtiğimiz günlerde de Xbox'a çıkan oyunun, sahip olduğu oyuncu sayısının giderek arttığı gözlemleniyor. Oyunun ünlü yapımcısı Naoki Yoshida ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, PC iddialarını doğruladı ve çıkış için oldukça kısa bir zaman kaldığı müjdesini verdi. İşte tüm detaylar…
Final Fantasy 16, PC platformuna geliyor
Çalışmalarının son aşamasına geldiklerini belirten Yoshida, oyunun stabil bir şekilde çalışmasını sağlayacak minimum sistem gereksinimlerini belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Bu sürecin kullanıcıların sağlıklı bir oyun deneyimi yaşayabilmesi için çok önemli olduğu belirten yapımcı, oyunun grafik kalitesinden ötürü nispeten yüksek performansa sahip bir bilgisayar donanımı gerektireceğinin de altını çizdi.
Ayrıca oyunun yükleme sürelerini azaltmak adına SSD harddisk kullanılmasını önereceği, HDD kullanımında ise istenen deneyimin elde edilemeyebileceği konuşuluyor. Yoshida oyun için kesin bir çıkış vermekten kaçınsa da, 1 yıldan kısa süre içinde bunun gerçekleşeceğini açıkladı. Bundan önce ise yapımın bir demo sürümünün çıkması bekleniyor. Oyunun The Rising Tide isimli yeni DLC'sinin de önümüzdeki bahar aylarında bizlerle buluşacağını hatırlatalım.
Bir döneme damgasını vuran oyun geri dönüyor! Hem de ücretsiz
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Final Fantasy 16 oynamaya değer bir oyun mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Final Fantasy 16 PC için çıkacak - Son Dakika
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Dijital Vergi Dairesi'nde önemli yenilikler yapmaya devam ediyor. Son olarak dijital platformda "Mali Bilgilerim" başlığı altında yeni bir bölüm kullanıma sunuldu. Bu bölüm içerisinde gayrimenkullerden sigortalara kadar vergilendirmeye tabi birçok bilgiyi kontrol edebilirsiniz. Vatandaşlar, bu hizmet üzerinden son 5 yıl içerisinde elde ettikleri kira geliri, ücret bilgileri, satılan gayrimenkullere ilişkin detaylar ve yaptırılan sigortalara dair verilere kolaylıkla erişebilecek. Bu sayede vatandaşların mali durumlarıyla ilgili verileri tek bir ekrandan görüntülemesine olanak tanınacak. Ayrıca vergilendirmeye ilişkin tüm bilgiler de izlenebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Abdullah Karaboyacı, dijitalleşmeyi ve uyum oranını artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür uygulamaların uyum maliyetlerini düşüreceğini ve şeffaflığı sağlayacağını ifade etti.
Apple, Çin'in genç yetenek potansiyeli ve büyük nüfusu nedeniyle yeni bir araştırma merkezi açma kararı aldı. Shenzhen şehrinde açılacak merkez, üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Bu hamle aynı zamanda Amerika ile Çin ilişkilerinin gerilmesi sonucu düşen iPhone satışlarına çözüm arayışının bir parçası olarak görülüyor.
Apple App Store'da yer alan sahte bir kripto para uygulaması, popüler Bitcoin cüzdanı Leather'ı taklit ederek kullanıcıları tehlikeye atmaktadır. Sahte uygulama, Leather'ın logosunu ve markasını kullanarak kullanıcıları kandırmaktadır. Uygulama, sahte olumlu yorumlar satın alarak yüksek bir puan elde etmiştir. Leather'ın geliştiricisi olan şirket, resmi bir iOS uygulaması olmadığını belirterek kullanıcıları uyarırken, kötü niyetli uygulamanın kullanıcıların kripto varlıklarını ele geçirmek için tasarlandığı ve kimlik bilgilerini topladığı bildirilmektedir. Apple, sahte uygulamayı kaldırmış olsa da bu durum, App Store'un inceleme süreçlerini ve kullanıcı değerlendirmelerini tartışmaya açmıştır.
Sandbox Interactive tarafından geliştirilen Albion Online, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika oyuncularına özel bir yenilikle geliyor. Oyunun geliştiricileri, oyuncuların büyük beklentisiyle karşılanacak 'Albion Avrupa' adlı yeni bir sunucunun müjdesini verdi. Albion Avrupa sunucusu, oyunculara Albion dünyasında sıfırdan başlama ve bu fantastik evrende yeni maceralara atılma fırsatı sunuyor. Yüksek bağlantı hızları, düşük ping ve gecikme değerleri ile bölgesel zamanlara göre optimize edilmiş etkinlikler, bu yeni sunucunun en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Albion Avrupa sunucusu, Türkçe ve Arapça olmak üzere iki yeni dil desteğiyle kapılarını açıyor. Bu, özellikle Türk oyuncular için, oyun içi iletişimi ve etkileşimi daha anlaşılır ve keyifli hale getirecek bir gelişme. Albion Online'ın yeni sunucusu, tüm dünyadaki oyunculara açık olacak ve oyun, platformlar arası özelliğini koruyarak devam edecek. Bu sayede oyuncular, tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazları üzerinden Albion Online'ın eşsiz dünyasına adım atabilecek. 3 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Kapalı Beta sürecine erişim sağlayacak Kurucu Paketleri, oyunculara Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı sunmanın yanı sıra, karakter ve lonca isimlerini koruma imkanı da tanıyor. Ayrıca, Altın, Premium içerikler ve Kuruculara özel eşyalar gibi birçok oyun içi avantaj da paketlerin içinde yer alıyor. Albion Avrupa sunucusu, oyunculara tamamen yeni ve el değmemiş bir oyun dünyası sunuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için iyileştirilmiş bağlantı hızları, bölgesel etkinlikler ve bağımsız bir oyun deneyimi, bu sunucunun getirdiği başlıca yenilikler arasında. 10 Nisan'da başlayacak Açık Beta süreci, tüm oyuncuların yeni sunucuyu keşfetmesine olanak tanıyacak. Albion Avrupa sunucusunun açılması, bölgedeki oyunculara beklenen iyileştirmeleri sunarken, aynı zamanda global Albion topluluğuna oyunun yeni bir versiyonunu keşfetme fırsatı da sunuyor.
Qualcomm ve MediaTek'in mobil işlemci pazarındaki rekabeti sürüyor. Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400, AnTuTu ve Geekbench testlerinde performansları karşılaştırıldı. MediaTek AnTuTu testinde öne çıkarken, Qualcomm Geekbench testinde daha iyi sonuçlar elde etti.
Android 15, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek Android 14'ün izinden gidiyor. Yeni güncelleme içerik üreticilerine kamera donanımından daha iyi yararlanma imkanı sunacak ve yapay zeka ile donatılacak. Kararlı sürümün çıkış tarihi ise haziran ve temmuz ayları olarak tahmin ediliyor.
ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcıların sorularına cevap üretebilen bir sohbet robotudur. Yapılan bir rapora göre, ChatGPT'nin bir günlük elektrik tüketimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 17 bin evin toplam enerji kullanımına eşdeğerdir. Ayrıca, ChatGPT'nin aylık elektrik tüketimi, Ardahan ilinin tüketimine yakın bir seviyededir. OpenAI, ChatGPT'yi aktif tutabilmek için günlük yaklaşık 700 bin dolar harcamaktadır. Bu durum, yapay zeka sektörünün elektrik tüketiminin gelecekte daha da artabileceğini göstermektedir.
Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 16 Pro işlemcisi hakkında önemli bir sızıntı ortaya atıldı. İşlemcinin istenen performans artışını sağlamayabileceği konuşuluyor. Bu durum, Apple fanları arasında şok etkisi yaratırken, şirketin hisse değerine de olumsuz yansıması bekleniyor. Ayrıca, Samsung gibi markaların Apple karşısında rekabet avantajı elde edebileceği düşünülüyor.
vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon portföyünü genişletmek için Y03 modelini piyasaya sürdü. 6,56 inç HD+ ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, çift arka kamera ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo Y03, 83 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.
Microsoft, Windows 10 için yayınlanan eski paketlerin kullanım ömrünün sona erdiğini duyurdu. Windows 10 21H2 için desteğin 2024'te sonlanacağı belirtildi. Bu durum, kullanıcıları Windows 11'e yönlendirmenin bir parçası olarak görülüyor. Windows 10 Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümleri de etkilenecek. Microsoft, tüm kullanıcıların Windows 10 22H2'ye yükseltme yapmasını öneriyor.
Microsoft, yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'u Windows 11'den sonra Windows 10 kullanıcılarına da sunmaya başladı. Copilot, kullanıcılara çeşitli komutlarla yardımcı olabilir ve istenilen konuda bilgi verebilir. Kullanıcılar, Copilot'a görev çubuğunda yer alan simgeye tıklayarak ulaşabilirler. Copilot, kullanıcıların tercihlerine göre farklı konuşma tarzlarına sahip olabilir ve çeşitli görevleri yerine getirebilir. Microsoft Copilot, Windows 10 kullanıcıları tarafından test edildi ve olumlu geri dönüşler alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?