Ford E-Transit, daha uzun menzil sunacak

Teknoloji

Ortaya çıkan son bilgilere göre, Ford E-Transit eskisine oranla çok daha fazla menzil sunmaya hazırlanıyor. Elektrik motoruyla kendi sınıfında büyük fark yaratan ticari araç, yeni nesil batarya teknolojisi sayesinde menzil tarafında iyileştirmeye gidecek. Bu segmentte kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilecek yeniliğin, önümüzdeki dönemde birçok farklı modelde de kullanılması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Ford E-Transit, artık daha uzun menzil ile birlikte geliyor

89 kWh kapasitesine çıkacak olan yeni nesil bataryanın, eskisine oranla tam %28'lik bir verimlilik artışı sağlayacağı öngörülüyor. Böylece tam elektrikli Ford E-Transit'in tek şarjlık menzili 400 kilometre seviyesini resmen aşmış olacak. Ayrıca bu bataryanın en zorlu hava şartlarında tam performanslı şekilde çalışacağı öne sürülüyor. Ek olarak aracın şarj edilme süresi de gözle görülür oranda düşecek. Bataryanın tam şarj süresinin 6 saatin altına indirildiği iddia ediliyor.

Yalnızca 10 dakikada 116 km'lik bir menzil sunan ticari aracın, tüm bu yeniliklerle birlikte satış rakamlarında önemli bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Tamamen yerli üretim olan ve dünyanın birçok ülkesine başarıyla ihraç edilen aracın, yeni versiyonlarının nasıl olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Ford kullanıcılarına müjdeli haber! Türkiye'de de olacak

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ford yeni nesil elektrikli araçları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç Ford marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.