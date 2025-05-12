GençBizzTech Finali Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

GençBizzTech Finali Heyecanı

GençBizzTech Finali Heyecanı

İŞ Bankası ve Genç Başarı'nın düzenlediği GençBizzTech'te, 10 takım projelerini sundu.

12.05.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞ Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen, bilim ve teknoloji tabanlı girişimciliği fen liselerine taşıyan GençBizzTech'te bu yıl da final heyecanı yaşandı.

GençBizzTech programında dört haftalık yoğun bir eğitim maratonuna katılan öğrenciler; yapay zeka teknolojileriyle içerik üretimi, veri analizi, kodlama ve uygulama geliştirme gibi teknik eğitimlerin yanı sıra bilim temelli girişimcilik, finansal okuryazarlık ve iş fikri geliştirme konularında çevrim içi olarak eğitim aldı. Eğitimlerin ardından girişimleriyle öne çıkan 10 takım, Türkiye Finali'nde projelerini paylaşmaya hak kazandı.

41 ildeki 112 devlet fen lisesinden 457 takımın başvurduğu programda; Samsun, İstanbul, Ordu, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Gaziantep ve Balıkesir'den katılan Nuttentare, Vertex Cooperation, Loodo, Freshbrain, Limosa, XReform, Panacea, Technova, Vitalumen ve Diatech takımları İş Kulelerde gerçekleşen Türkiye Finali'nde projelerini jüri karşısında sundu.

Finale kalan projeler, yalnızca teknolojik açıdan değil sosyal fayda, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik boyutlarıyla da dikkat çekti. Karadeniz'in nemli iklimine uygun güneş enerjili fındık kurutma sisteminden, yapay zeka destekli mobil yaşam koçlarına; tarımda verimliliği artıran otonom robotlardan, hastalıkların erken teşhisini mümkün kılan akıllı sağlık sistemlerine kadar birçok yenilikçi fikir jüri karşısına çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen girişimci adayı gençler, sadece fen liselerinin değil ülkemizde girişimcilik ekosisteminin geleceği için de umut verici bir tablo ortaya koydu. Jüri değerlendirmesi sonucunda "en iyi projeö seçilen Freshbrain, 1-3 Temmuz tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecek Avrupa'nın en büyük girişimcilik festivali olan Gen-E'ye katılım hakkı kazandı.

FİNALDE BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM İÇİN ÜRETEN GENÇLER VARDI

Bu yıl finale kalan projelerde yapay zeka destekli tarım ve sağlık teknolojileri, dijital yaşam koçları, sürdürülebilir üretim sistemleri ve sosyal medya odaklı girişimler öne çıktı.

Nuttentare takımı; fındık üreticilerinin karşılaştığı kurutma sorunlarına çözüm sunmak amacıyla güneş enerjisiyle çalışan bir kurutma sistemi geliştirdi. Bu sistem, özellikle nemli iklim koşullarında aflatoksin oluşumunu engelleyerek ürün kalitesini artırmayı ve üreticilerin verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Vertex Cooperation takımı; farklı yapay zeka modellerini bir araya getirerek güvenli, çevrimdışı çalışabilen ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunan mobil platform "Cortexöi tasarladı. Proje, bireylerin yüksek performanslı ve düşük maliyetli yapay zeka çözümlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Loodo takımı; içerik üreticileri ve dijital girişimciler için sosyal medya yönetimi, pazarlama ve gelir takibini tek çatı altında sunan bir platform geliştirdi. Proje, dijital dünyada varlık gösteren kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Freshbrain takımı; tarımsal üretim süreçlerini optimize etmeyi amaçlayan otonom robotlar geliştirdi. Raspberry Pi ve LIDAR teknolojileriyle donatılan bu robotlar, eğimli arazilerde hareket ederek ot tespiti ve kesimi gibi görevleri üstleniyor.

Limosa takımı; kullanıcıları keşfedilmemiş destinasyonlara yönlendiren yapay zeka destekli ve Web3 tabanlı bir mobil turizm uygulaması geliştirdi. Uygulama, kişiselleştirilmiş seyahat rotaları ve kullanıcı etkileşimleriyle turizm deneyimini zenginleştiriyor.

XReform takımı; vücut ısısını dengeleyen ve tekrar kullanılabilen bir giyilebilir soğutma bandı tasarladı. Organik PCM teknolojisiyle üretilen bant, özellikle sıcak havalarda bireylerin konforunu artırmayı hedefliyor.

Panacea takımı; tarım ürünlerinde oluşabilecek hastalıkların erken teşhisini sağlayan güneş enerjili görüntü işleme sistemleri ve mobil uygulama geliştirdi. Sistem, çiftçilere hastalıkların tanımlanması ve tedavi yöntemleriyle ilgili rehberlik de sunuyor.

Technova takımı; sağlık alanında tanı süreçlerini hızlandırmak ve insan hatasını en aza indirmek amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli bir teşhis uygulaması sundu. Geliştirilecek sistemle, bireysel sağlık yönetiminin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Vitalumen takımı; bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarını, ruh halini, egzersizlerini ve beslenme düzenini izleyerek yönlendiren bir yapay zeka destekli yaşam koçu uygulaması geliştirdi. Uygulama, kullanıcıların kişisel verilerine göre öneriler sunarak sağlıklı yaşamı destekliyor.

Diatech takımı; mantar üretiminde ortam koşullarını sürekli izleyen ve yapay zeka destekli analizlerle otomatik müdahalelerde bulunan bir kontrol sistemi tasarladı. Bu sistem, üretimde verimlilik artışı sağlarken sürdürülebilirliği de destekliyor.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, İş Bankası, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GençBizzTech Finali Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:07:14. #7.12#
SON DAKİKA: GençBizzTech Finali Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.