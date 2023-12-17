 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Genetiği Değiştirilmiş Virüslerin Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Genetiği Değiştirilmiş Virüslerin Başarısı

Bilim insanları fareler üzerinde yapılan deneylerde genetiği değiştirilmiş virüslerin önemli başarılar elde ettiğini açıkladı. Genetiği değiştirilmiş virüsler, hastalık yayıcı özellikleri etkisiz hale getirerek hastalıkları önleyebilir mi? Araştırmacılar bu konuda daha fazla deney yapılması gerektiğini belirtiyor.

Genetiği Değiştirilmiş Virüslerin Başarısı
17.12.2023 - 15:13,
Abone Ol

Bilim insanları, komplo teorisyenlerini kızdıracak yeni bir araştırma sonucu yayınladı. Buna göre fareler üzerinde yapılan deneylerde, genetiği değiştirilen virüs, önemli başarılar elde etti. Araştırmacılar, bu deneyleri 2020 yılından beri yapıyor. Ancak ilk defa çok daha etkileyici sonuçlar ortaya çıktı. İşte genetiği değiştirilmiş virüs araştırması ve ayrıntıları.

Genetiği değiştirilmiş virüs, hastalıkları önleyebilir mi?

Araştırmacılar herpesvirüs-1 (HSV-1) adlı uçuğa neden olan virüse sahip fareler kullandı. Buna göre araştırmada bilim insanları farelere CRISPR, gen değiştirme teknolojisi ile üretilen HSV-1 virüsleri verdi. Araştırmacılar, bu virüsleri daha kolay izlenmek için içlerine işaretleyici bir floresan gen ekledi.

Bu gen sayesinde genetiği değiştirilmiş virüsleri vücutta kolayca takip eden araştırmacılar, ilginç sonuçlara ulaştı. Buna göre genetiği değiştirme teknolojisi ile üretilen virüs, asıl virüsleri dönüştürebiliyor. Bu virüsler, normal hastalığı virüslerle aynı özeliklere sahip olsa da hastalık yayıcı özellikleri etkisiz hale getiriliyor. Yine bu bilim insanları uçuk hastalığı virüsüne eklediği bir genle, virüsün vücudun savunma mekanizmasından korunmasını da sağladı. Böylece genetiği değiştirilen virüs, kolayca farelerin vücudunda ilerleyebildi.

Genetiği Değiştirilmiş Virüslerin Başarısı

Ortaya çıkan sonuçlarda, uçuktan kaynaklı deri deformasyonları da bu anlamda ortadan kalktı. Ancak bilim insanları, bu teknolojinin henüz insan üzerinde denenecek seviyede olmadığı görüşünde. Bu anlamda bu virüs için bile daha fazla deney yapılacak ve uzun vadeli sonuçlar gözlemlenecek.

Bennu asteroit örnekleri hala bilim adamlarının kafasını karıştırıyor!

Bu anlamda, virüs genetiği değiştirme teknolojisi çok daha fazla hastalıkta denenmeye başlayacak. Fareler üzerinde yapılan deneyler sonrası, başka hastalıklarda nasıl sonuçla vereceği ise merak konusu.

Bundan üç yıl önce yapılan araştırmada ise uçuk virüsünün başka bir versiyonu üzerinden ilk deneyler gerçekleşti. Buck Yaşlanma Araştırma Enstitüsü'nden virologlar Marius Walter ve Eric Verdin yapılan bu deneylerde virüsün genetiğini değiştirebileceklerini kanıtladı.

Her ne kadar korkutucu gibi gelse de, bugünün temel aşı teknolojisi de bir şekilde pasif hale gelen virüslerin vücuda enjekte edilmesi üzerine çalışıyor. Bu yöntem de ise bilim insanları virüsün genetiğini değiştirerek yeni bir hastalıkla mücadele şekli deniyorlar. Sizce, bu yeni genetik değiştirme teknolojisi hayatımızı değiştirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

HSV, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Genetiği Değiştirilmiş Virüslerin Başarısı - Son Dakika


15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36
Survivor Turabi 'Gitmeden sevişelim' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz Survivor Turabi "Gitmeden sevişelim" mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda
14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48
Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:39
3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi

Son Dakika
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi "Gitmeden sevişelim" mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:39 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59 Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 16:00:44. #1.11#
SON DAKİKA: Genetiği Değiştirilmiş Virüslerin Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement