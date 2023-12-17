Genetiği Değiştirilmiş Virüslerin Başarısı

Bilim insanları, komplo teorisyenlerini kızdıracak yeni bir araştırma sonucu yayınladı. Buna göre fareler üzerinde yapılan deneylerde, genetiği değiştirilen virüs, önemli başarılar elde etti. Araştırmacılar, bu deneyleri 2020 yılından beri yapıyor. Ancak ilk defa çok daha etkileyici sonuçlar ortaya çıktı. İşte genetiği değiştirilmiş virüs araştırması ve ayrıntıları.

Genetiği değiştirilmiş virüs, hastalıkları önleyebilir mi?

Araştırmacılar herpesvirüs-1 (HSV-1) adlı uçuğa neden olan virüse sahip fareler kullandı. Buna göre araştırmada bilim insanları farelere CRISPR, gen değiştirme teknolojisi ile üretilen HSV-1 virüsleri verdi. Araştırmacılar, bu virüsleri daha kolay izlenmek için içlerine işaretleyici bir floresan gen ekledi.

Bu gen sayesinde genetiği değiştirilmiş virüsleri vücutta kolayca takip eden araştırmacılar, ilginç sonuçlara ulaştı. Buna göre genetiği değiştirme teknolojisi ile üretilen virüs, asıl virüsleri dönüştürebiliyor. Bu virüsler, normal hastalığı virüslerle aynı özeliklere sahip olsa da hastalık yayıcı özellikleri etkisiz hale getiriliyor. Yine bu bilim insanları uçuk hastalığı virüsüne eklediği bir genle, virüsün vücudun savunma mekanizmasından korunmasını da sağladı. Böylece genetiği değiştirilen virüs, kolayca farelerin vücudunda ilerleyebildi.

Ortaya çıkan sonuçlarda, uçuktan kaynaklı deri deformasyonları da bu anlamda ortadan kalktı. Ancak bilim insanları, bu teknolojinin henüz insan üzerinde denenecek seviyede olmadığı görüşünde. Bu anlamda bu virüs için bile daha fazla deney yapılacak ve uzun vadeli sonuçlar gözlemlenecek.

Bennu asteroit örnekleri hala bilim adamlarının kafasını karıştırıyor!

Bu anlamda, virüs genetiği değiştirme teknolojisi çok daha fazla hastalıkta denenmeye başlayacak. Fareler üzerinde yapılan deneyler sonrası, başka hastalıklarda nasıl sonuçla vereceği ise merak konusu.

Bundan üç yıl önce yapılan araştırmada ise uçuk virüsünün başka bir versiyonu üzerinden ilk deneyler gerçekleşti. Buck Yaşlanma Araştırma Enstitüsü'nden virologlar Marius Walter ve Eric Verdin yapılan bu deneylerde virüsün genetiğini değiştirebileceklerini kanıtladı.

Her ne kadar korkutucu gibi gelse de, bugünün temel aşı teknolojisi de bir şekilde pasif hale gelen virüslerin vücuda enjekte edilmesi üzerine çalışıyor. Bu yöntem de ise bilim insanları virüsün genetiğini değiştirerek yeni bir hastalıkla mücadele şekli deniyorlar. Sizce, bu yeni genetik değiştirme teknolojisi hayatımızı değiştirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.