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Google, Android'in Nearby Share özelliğinin adını değiştirecek - Son Dakika
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Google, Android'in Nearby Share özelliğinin adını değiştirecek

Google, Android'in sevilen özelliği olan Nearby Share için ad değişikliği yapacak. Özelliğin adının 'Quick Share' olarak değiştirileceği iddia ediliyor.

Google, Android\'in Nearby Share özelliğinin adını değiştirecek
23.12.2023 - 12:28,
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Google, mobil işletim sistemi Android'i geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni özellikler üzerinde çalışmalar yürüten şirket, mevcut olanlarda da güncellemeler yapıyor. Son olarak Google'ın sevilen Android özelliği olan Nearby Share için önemli bir değişiklik yapacağı ortaya çıktı.

Android özelliği Nearby Share için ad değişikliği yapılacak!

Bilmeyenler için en kullanışlı Android özelliklerinden biri olan Nearby Share, kullanıcıların yakındaki diğer Android cihazlar ile kolay bir şekilde dosya, fotoğraf, video veya bağlantı paylaşmasını mümkün kılan bir özellik.

Bluetooth, Wi-Fi veya NFC bağlantısı ile yakınlarda bulunun diğer cihazları algılayan özellik, kullanıcıların güvenli bir şekilde içerik paylaşmasına olanak tanıyor. iPhone'larda da AirDrop adıyla var olan Nearby Share'ın pek de popüler olmadığını belirtmek gerekiyor. Buna rağmen kısa süre önce ortaya çıkan beklenmedik bir söylenti ile kullanıcıları şaşırttı.

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Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Nearby Share özelliğinin adı "Quick Share" olarak değiştirilecek. Google'ın neden böyle bir değişikliğe gideceği ise bilinmiyor. Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung da kendi geliştirdiği, aynı amaca hizmet eden özelliği kullanıcılara sunmakta. Üstelik bunun adı da "Quick Share". Bu nedenle Google, kafalarda soru işareti yarattı.

Tabii bunun bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor. Google, önümüzdeki dönemlerde yayınlayacağı güncellemeler ile bu değişikliği bütün kullanıcılar için sunabilir. Bu bağlamda şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

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Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre en sevilen Google servislerinden Google Play Filmler ve TV uygulaması, Ocak 2024'te kullanımdan kaldırılacak. Bunun sonucunda Google Play Filmler ve TV, artık Android TV cihazlarda veya Google Play web sitesi üzerinden kullanılamayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nearby Share özelliğini kullanıyor muydunuz? Yeni adını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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