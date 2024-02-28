Google, Microsoft\'un bulut bilişimde tekelleşmeye çalıştığını iddia etti

Silikon Vadisi yine bir tekel tartışmasıyla sarsıldı. Microsoft ile ilgili büyük suçlamalarda bulunan Google, şirketin bulut bilişim sistemleri alanında tekelleşmeye çalıştığını, devlet kurumlarının bu duruma acilen bir dur demesi gerektiğini söyledi. Google'ın üst düzey yöneticilerinden Amit Zavery ise, Microsoft'un daha önceden başka sektörlerde yaptığı gibi bulut bilişimde de tek büyük güç olmayı amaçladığını iddia etti.
Firmanın müşterilerine diğer seçenekleri denemeleri için herhangi bir olanak tanımadığını söyleyen Zavery, bunun uzun dönemde kullanıcıların aldığı hizmetin kalitesini de düşüreceğini belirtti. Bu açıklamaların ana amacının, özellikle Avrupa Birliği'nin Microsoft üzerinde çeşitli soruşturmalar yapması olduğu konuşuluyor. İşte tüm detaylar…
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İnternet aramalarının %80'inden fazlasını kapsayan Google'ın, başka bir şirketi tekel olmaya çalışmakla suçlaması sektördeki birçok kişi tarafından hayretle karşılandı. Microsoft'un Azure platformunun yapay zeka teknolojilerini de benimsemesiyle birlikte çok daha güçleneceği, böylece diğer teknoloji devlerine pek alan bırakmayacağı öngörülüyor. Şirketin son dönemde özellikle yapay zeka yatırımları sonucunda değerine değer katması, rakiplerini oldukça korkutmuş durumda.
Google'ın yaptığı suçlamaların, hukuk çevrelerinde de yankı bulduğunu söyleyebiliriz. Amerika Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Birliği, Microsoft ve diğer önde gelen bulut bilişim firmaları için kapsamlı bir tekel soruşturması açmış durumda. Firma bu suçlamalara henüz bir cevap vermiş değil. Fakat günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını temenni ediyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın uyguladığı strateji doğru mu? Microsoft bu durum karşısında ne hamle yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Google, Microsoft'un bulut bilişimde tekelleşmeye çalıştığını iddia etti - Son Dakika
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Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
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