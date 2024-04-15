Google Play Store\'da Trojen Tehdidi

Teknoloji

Mobil sektörün gelişimi ile kullanıcı güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımların sayısında büyük bir artış yaşandı. İnsanların binbir zorluklarla kazandığı paralarına ve kişisel bilgilerine göz diken bilgisayar korsanları, pes dedirten yeni yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Kötü amaçlı yazılım (trojan) barındıran mobil uygulamalara günden güne yenileri ekleniyor. Google Play Store'daki üç Android uygulamasında XploitSPY adlı bir trojan tespit edildi. Uzmanlar bu yazılımların vakit kaybetmeden yüklü cihazlaran kaldırılmasını öneriyor.

Üç Android uygulamasında trojan tespit edildi

Siber güvenlik yazılım firması ESET'teki araştırmacılar tarafından paylaşılan bilgilere göre Google Play Store'da listelenen üç uygulamada XploitSPY isminde bir trojan tespit edildi. Bu kötü amaçlı yazılımın mesajlaşma işlevi gören bu üç uygulamaya gizlendiği ve yüklü cihazdaki kişisel bilgileri ele geçirdiği ve hatta banka uygulamalarına bile eriştiği ifade ediliyor.

İşte bünyesinde trojan bulunan üç Android uygulaması:

Dink Messenger

Sim Info

Defcom

2024 yılı itibariyle tüm önemli verilerimizi akıllı telefonlarımızda taşıyoruz ve bu nedenle indirdiğimiz her uygulamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef, bazı durumlarda bünyesinde trojan barındıran yazılımlar Google Play Store ve App Store denetimlerinden geçerek kullanıcı güvenliğini tehdit edebiliyor.

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Yukarıdaki uygulamalar Google Play Store'dan kaldırılmış olsalar da daha önce yüklendiği cihazlar için halen büyük bir tehdit konumundalar. Eğer daha önce bu uygulamaları telefonunuza veya tabletinize bir şekilde yüklediyseniz bunları acilen kaldırmalısınız.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gibi kötü amaçlı yazılımların önüne nasıl geçilebilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!