Teknoloji

Google, yapay zeka yarışında vites artırdı. Gemini modeliyle büyük hedeflere sahip olan şirket, yapay zekasını diğer Google hizmetlerine entegre etmeye başladı. Son raporlar ise Google'ın yapay zeka tabanlı aramayı ücretli hale getirmek istediğini gösteriyor.

Google, yapay zekalı aramayı ücretli sunabilir

Financial Times'ta yer alan rapora göre Google, yapay zeka teknolojileriyle geliştirilen ek yetenekler için kullanıcılardan ücret almak istiyor. Şirket, Google Workspace gibi abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli aramayı dahil etmeyi araştırıyor.

Google Workspace halihazırda Gmail, Docs ve diğer uygulamalarda şirketin yapay zeka asistanı Gemini'a erişim imkanı tanıyor. Ancak teknoloji devi, üretkenlik paketiyle birlikte Gemini tabanlı yapay zeka aramalarını ücretli hale getirebilir.

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Google'ın temel arama motoru ücretsiz kalmaya ve reklamlarla desteklenmeye devam edecek. Ancak abonelik sistemi geliştirildikçe, yapay zeka destekli arama özelliklerine erken erişim fırsatı elde etme hakkı tanınacak. Öte yandan Google, tamamen reklamsız bir arama deneyimi planlamadığını da söyledi.

Bu hamle, Google'ın yapay zeka alanındaki rekabetten daha fazla para kazanmasını sağlayabilr. Makine öğrenimi ve sinir ağlarında lider şirketlerden biri olan Google, günümüzün yapay zeka patlamasına güç veren tekniklerin çoğunu da geliştirdi.

Ancak Microsoft ve OpenAI gibi firmalar, ChatGPT gibi ürünleriyle yapay zekayı ticari bir ürün haline getirmede oldukça başarılı oldu. Bu da Google'ın yapay zekadan daha fazla para kazanma ihtiyacını doğurdu. Bakalım Workspace için ücretli bir yapay zeka paketi sunulup sunulmayacağını zamanla göreceğiz.