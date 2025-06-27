Görme Engellilere Umut Olacak Akıllı Gözlük - Son Dakika
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Teknoloji

Görme Engellilere Umut Olacak Akıllı Gözlük

27.06.2025 11:42
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Serkan Işıklı, Mersin Teknopark'ta geliştirdiği akıllı gözlükle görme engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor.

Çukurova Kalkınma Ajansının (ÇKA) desteğiyle Mersin Teknopark'ta şirket kuran 23 yaşındaki girişimci Serkan Işıklı, geliştirdiği sesli bildirim özelliğine sahip akıllı gözlükle, görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden geçen yıl mezun olan bilişim uzmanı Işıklı, görme engellilerin yaşam konforunu artıracak gözlük tasarlamak için öğrenci olduğu 2021'de proje çalışmalarına başladı.

Işıklı, bölümde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Uçar'ın akademik danışmanlığında tamamladığı projesinin prototipiyle katıldığı TEKNOFEST 2021'in İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda finale kalma başarısı gösterdi.

Projesini geliştirmek isteyen Işıklı, ÇKA'nın "Genç Girişimci Destek Programı" ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin "Depremzede Girişimci Desteği"ne başvurdu.

Aldığı destekle 2023'te Mersin Teknopark'ta şirket kurup çalışmalarını ilerleten genç girişimci, geliştirdiği yapay zeka tabanlı akıllı gözlüğe "Heysem" adını verdi.

Yüz ve görsel tanıma özelliğine sahip kameralı gözlük, sesli bildirim özelliği sayesinde görme engelli bireylerin çevresini algılamasına katkı sağlıyor.

"Sisteme entegre edilen kişilerin yüzlerini algılıyor"

Serkan Işıklı, AA muhabirine, ürünü seri üretime hazır hale getirdiklerini söyledi.

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Işıklı, "Akıllı gözlük sayesinde kullanıcılar dijital, sosyal ve iş hayatında özgür, bağımsız şekilde hareket edebilecek." dedi.

Işıklı, akıllı gözlüğün bazı özelliklerinin internetsiz ortamda da kullanılabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce sisteme entegre edilen kişilerin yüzleri, tanıma özelliği sayesinde algılanıyor ve gözlük kullanıcısının kulağına örneğin 'Önünde Serkan var' şeklinde sesli bildirim yapılıyor. Görme engelli kişiler, kaldırımlardaki sarı şeritlerden geçerken park halindeki araç, tabela, sarkan ağaç dalları ve hatalı belediyecilik uygulamaları gibi birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Geliştirdiğimiz üründeki yapay zeka destekli sistem, kullanıcının önündeki tabela gibi bilgileri görüp sesli olarak iletiyor."

TEKNOFEST kuşağı genç mühendislerin önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Işıklı, savunma sanayisi, eğitim ve turizm gibi birçok alanda kullanılabilecek yeni akıllı gözlükler geliştirmeyi planladıklarını anlattı.

Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Dursun Arslan da projenin görme engellilere umut olacağını belirtti.

Gözlüğün Türkiye'de üretilmesinden gurur duyduklarını kaydeden Arslan, "Gözlük sayesinde birinin yardımına muhtaç olmayacağım. Gözlük, çevredeki nesneleri tanıyarak çok daha rahat ve bağımsız hareket etmemi sağlayacak, hem sosyal hem de iş hayatımda birçok sorunumu ortadan kaldırmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Görme Engellilere Umut Olacak Akıllı Gözlük - Son Dakika

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