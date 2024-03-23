Grand Theft Auto VI, 2026\'ya ertelenebilir

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Grand Theft Auto VI, muhtemelen tarihin en çok beklenen oyunlarından biri olarak milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Ancak Rockstar Games'in uzaktan çalışanlarına yönelik istenmeyen acil toplantı talebiyle, GTA 6'nın 2025 çıkış penceresini kaçırması ve 2026'ya erteleniyor olabilir.

GTA 6 erteleniyor mu? Rockstar acil toplantı ayarladı

Açık dünya suç simülatörünün devam oyunu, resmi olarak 2023 Aralık ayında (2022'deki büyük bir sızıntıdan sonra) tanıtıldı. Rockstar Games, Miami, Florida'yı temsil eden kurgusal Vice City'de geçecek oyun üzerinde çalışıyor.

Oyunun PS5 ve Xbox Series için 2025 yılında çıkması planlanıyor ve şu anda iç hedef 2025'in başları. Ancak, devam oyununun 2025'in sonuna kadar ya da hatta 2026'ya kadar ertelenme ihtimali artıyor.

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Rockstar Games, Şubat ayında çalışanlarına Nisan ayı başında haftada beş gün ofise dönmelerini zorunlu kıldı. Bu ani değişiklik, birçok çalışanı şaşırttı ve uzaktan işe alınan bazı çalışanların itiraz etmelerine yol açtı.

Ofise dönüş talebi, güvenlik ve kalite nedenleriyle yapılırken, kaynaklar GTA 6'nın gelişiminin "geriye düştüğünü" ve Rockstar yönetiminin oyunun 2025 yılını kaçırma konusunda endişeli olduğunu belirtiyor.

Şu anda Rockstar, GTA 6'nın 2025 İlkbaharında çıkışını hedefliyor. Ancak kaynaklar, 2025'in başında çıkışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadıklarını ve 2025 sonbahar çıkışının daha olası ve uygulanabilir göründüğünü belirtiyor.

Bu durum, GTA 6'nın 2026'ya ertelenmesini "acil durum planı" olarak masada tutuyor. Bu gelişmeler, GTA 6'nın nihai geliştirme aşamalarının kolay veya hızlı olmayacağını gösteriyor ve şirket, 2025 hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

Rockstar'ın çalışanları ofise çağırması GTA 6'nın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda yıllardır bekleyen oyuncuları tedirgin etti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu gelişme oyunun ertelendiğini mi gösteriyor? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.