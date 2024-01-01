GTA 5\'in sızdırılan kaynak kodlarından iptal edilen 8 DLC paketi ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto 5'in kaynak kodları sızdırılmış ve GTA 6 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Rockstar Games, GTA 5 için sekiz adet genişleme paketi (DLC) planlamış olsa da, bunların hiçbirini yayınlamadı.

İptal edilen GTA 5 DLC paketleri

Bazı bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan kaynak kodları, Los Santos'taki tek oyunculu deneyimi artıracak sekiz DLC'yi gözler önüne serdi. Genişleme paketleri arasında "SP Assassination Pack", "SP Manhunt Pack", "Agent Trevor", "Relationship Pack" ve "LibertyV DLC" yer alıyordu.

Genişleme paketlerinin içeriğinin ne olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak isimlerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Örneğin, "Agent Trevor" ve "Manhunt Pack" paketleri Trevor ile gizlilik-aksiyon hikayelerine odaklanacakmış gibi görünüyor.

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Daha da ilginç olanı ise "LibertyV DLC" paketi. Liberty City isimli bir haritada geçen GTA 4, bu paketle birlikte GTA 5'e geri gelebilirdi. Niko Bellic gibi karakterler yeni oyunda yer alabilirdi.

Ancak Rockstar'ın sekiz genişleme paketini iptal ettiğini hatırlatmak gerekiyor. Sebebi belirsiz olsa da, GTA Online'ın popülaritesi ve karlı yapısı nedeniyle tek oyunculu genişletmelere zaman ayırmak istememiş gibi duruyor.

2017 yılından sonra odağını çok oyunculu ve yeni nesil versiyonlara kaydıran şirket, Red Dead Redemption 2 yüzünden kaynakları DLC'den uzaklaştırdığını ifade etti. Bakalım GTA 6 için nasıl bir yol haritası izlenecek, zamanla göreceğiz.

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