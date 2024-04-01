81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
GTA 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Teknoloji

GTA 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi

GTA 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi

Rockstar Games, efsane Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2025 yılında oyunculara sunulması beklenen yapım için Aralık 2023'te ilk fragman yayınlanmıştı. Bu video ile birlikte pek çok önemli detay ortaya çıkmış ve oyunun canlı grafikleri ile etkileyeceği görülmüştü. GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu düşünülen bu ikili üzerinden yürüyecek. Oyun, Vice City'yi de içerecek büyük bir haritaya sahip olacak. Daha gerçekçi grafikler ve sürüş dinamikleri ile büyük etki yaratacak oyun, özellikle yapay zeka açısından çok dikkat çekecek. GTA 6'nın sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak iddialara göre oyun, minimum Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700x işlemciye gereksinim duyacak. Önerilen işlemci ise Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 5 5900X olacak. Ekran kartı tarafında ise minimum Nvidia Geforce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX5700XT modellerine ihtiyaç duyulacakken, önerilen grafik birimlerinin Nvidia Geforce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT olacağı tahmin ediliyor. Oyun için minimum 8 GB RAM istenirken, önerilen RAM miktarı 32 GB olacak. Depolama alanı olarak ise 150 GB gereksinim duyulacak. GTA 6'nın çıkış tarihi net olarak belirlenmemiş olup, geliştirme sürecine bağlı olarak ertelenme durumu olabileceği belirtiliyor.

01.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rockstar Games, efsane Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2025 yılında oyunculara sunulması beklenen yapım için Aralık 2023'te ilk fragman yayınlanmıştı. Bu video ile birlikte pek çok önemli detay ortaya çıkmış ve oyunun canlı grafikleri ile etkileyeceği görülmüştü. Peki GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak? GTA 6 kaç GB olacak? İşte tüm bilinenler…

GTA 6 sistem gereksinimleri

Mevcut bilgilere göre GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu düşünülen bu ikili üzerinden yürüyecek. Bununla birlikte oyun, Vice City'yi de içerecek büyük bir haritaya sahip olacak.

GTA 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi

Daha gerçekçi grafikler ve sürüş dinamikleri ile büyük etki yaratacak oyun, özellikle yapay zeka açısından çok dikkat çekecek. Tabii bu faktörler söz konusu olunca GTA 6 sistem gereksinimleri de merak edilmiyor değil.

GTA 6 çıkış tarihi için oyuncuları sevindiren iddia!

GTA 6 sistem gereksinimleri ve "GTA 6 kaç GB?" sorusu için şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iddialara göre oyun, minimum Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700x işlemciye gereksinim duyacak. Önerilen işlemci ise Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 5 5900X olacak.

Ekran kartı tarafında ise minimum Nvidia Geforce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX5700XT modellerine ihtiyaç duyulacakken, önerilen grafik birimlerinin Nvidia Geforce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT olacağı tahmin ediliyor.

Minimum 8 GB RAM isteyeceği düşünülen oyun için 32 GB RAM önerilecek. Bununla birlikte yapım, 150 GB depolama alanına ihtiyaç duyacak. Tabii bu miktar, yeni yayınlanacak güncellemeler ile giderek artacaktır.

Beklenen GTA 6 sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumÖnerilenİşletim Sistemi: Windows 10/ 11Windows 11 (64-bit)İşlemci: Intel Core i7 8700K/ AMD Ryzen 7 3700xIntel Core i9-10900K/ AMD Ryzen 5 5900XRAM: 8 GB32 GBEkran Kartı: Nvidia Geforce GTX 1080 Ti/ AMD Radeon RX5700XTNvidia Geforce RTX 3080/ AMD Radeon RX 6800XTDepolama: 150 GB150 GB NVMe SSDDirectX: Sürüm 12Sürüm 12

Not: Resmi sistem gereksinimleri açıklandığında bu içeriğimizi güncelleyeceğiz.

GTA 6 çıkış tarihi ne zaman?

GTA 6 için ilk yayınlanan fragman ile birlikte oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği duyuruldu. Ne yazık ki net bir tarih mevcut değil. Geliştirme sürecine bağlı olarak ertelenme durumu olabileceğini belirtmekte fayda var.

Kaynak: Shiftdelete

Rockstar Games, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GTA 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Spotify Türkiye'de Haftanın En Çok Dinlenen Sanatçıları Açıklandı
    23:09 Spotify Türkiye'de Haftanın En Çok Dinlenen Sanatçıları Açıklandı

    Spotify, 22 Mart - 28 Mart tarihleri aralığında Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Lvbel C5 listenin zirvesinde yer alırken, Zeynep Bastık ikinci sırada yer aldı. Semicenk, Sezen Aksu, Motive, BLOK3, cakal, Mert Demir, Mabel Matiz, Ezhel ve Hande Yener gibi sanatçılar da listede yer aldı.

  • Monster Markut M7 V6.2.4 İnceleme: RTX 5000 Ada Sınıfı Ekran Kartıyla Yüksek Performans
    23:09 Monster Markut M7 V6.2.4 İnceleme: RTX 5000 Ada Sınıfı Ekran Kartıyla Yüksek Performans

    Monster Markut M7 V6.2.4, RTX 5000 Ada serisi ekran kartıyla birlikte gelen bir iş istasyonu olarak tasarlanmıştır. Profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans arayanlar için ideal olan bu bilgisayar, sağlam bir yapıya sahiptir ve MIL-STD 810G sertifikasına sahiptir. Monster Markut M7 V6.2.4, 4K UHD çözünürlüğünde 17.3 inç IPS ekran, Intel Raptor Lake Core i9 13980 HX işlemci ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia RTX 5000 ekran kartı gibi özellikler sunmaktadır. Ayrıca, 128 GB RAM, 3 M2 SSD yuvası, WiFi 6e ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özellikleriyle donatılmıştır.

  • Redmi Watch 4, Son Güncellemeyle Sesli Asistan Desteği Alacak
    23:09 Redmi Watch 4, Son Güncellemeyle Sesli Asistan Desteği Alacak

    Son güncellemeyle Redmi Watch 4, Amazon Alexa üzerinden sesli komutlarla uyumlu hale geldi. Bu güncelleme Türkiye'deki kullanıcılar arasında talebi artırması bekleniyor. Güncelleme ile alarm kurma ve uyumlu elektronik aletlerin kullanımı da mümkün olacak. Ancak bazı özelliklerin sadece belirli ülkelerde kullanılabileceği belirtiliyor. Redmi Watch 4, AMOLED ekran, paslanmaz çelik kasa, sağlık parametrelerini izleme ve su geçirmezlik gibi özellikler sunuyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri de açıkladı.

  • Sharp'ın özel yaşlı telefonu Basio Active 2 suya ve sabuna dayanıklı
    21:11 Sharp'ın özel yaşlı telefonu Basio Active 2 suya ve sabuna dayanıklı

    Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.

  • Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor
    21:09 Xiaomi, 5.5G Teknolojisi İçin Adımlar Atıyor

    Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.

  • Nisan 2024'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri
    19:09 Nisan 2024'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri

    DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.

  • Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı
    19:09 Samsung Galaxy F55 Özellikleri Ortaya Çıktı

    Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 32 MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi de yer alacak.

  • Google Play, çekilişle ücretsiz akıllı telefon dağıtıyor
    17:10 Google Play, çekilişle ücretsiz akıllı telefon dağıtıyor

    Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor.

  • Epic Games Store'da Ücretsiz Oyun Fırsatı: The Outer Worlds ve Thief
    17:09 Epic Games Store'da Ücretsiz Oyun Fırsatı: The Outer Worlds ve Thief

    Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir.

  • Xiaomi, 2024'ün ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı
    17:09 Xiaomi, 2024'ün ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı

    Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı.

  • Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şehir Merkezi KGYS Kameralarıyla Takip Ediliyor
    15:31 Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şehir Merkezi KGYS Kameralarıyla Takip Ediliyor

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 02:00:16. #1.13#
SON DAKİKA: GTA 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement