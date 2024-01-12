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Harekat ve operasyonda akıllı telefon kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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Harekat ve operasyonda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, harekat ve operasyon bölgelerinde görevli personelin akıllı telefon kullanımının yasaklandığını duyurdu. MSB, güvenlik risklerini en aza indirmek ve harekatın gizliliğini korumak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti. Ayrıca personele farkındalık eğitimleri verileceği ve yaptırımların uygulanacağı da açıklandı.

Harekat ve operasyonda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
12.01.2024 - 00:29,  Güncelleme: 00:33
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Basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, harekat alanlarında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili yeni bir emir yayınlandığını belirtti. Buna göre harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

Harekat ve operasyonda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

MSB tarafından alınan yeni kararla birlikte operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklanmış durumda. Ayrıca hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bu konuda farkındalık eğitimleri vermeye başladıklarını duyurdu.

Harekat ve operasyonda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Yetkililer, bu emirlere aykırı hareket ederek paylaşım yapan personel hakkında yaptırımlar uygulanacağını da sözlerine ekledi. MSB, harekatın gizliliğini korumak ve güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla bu tedbirlerin alındığını belirtti.

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Konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."

Harekat ve operasyonda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Milli Savunma Bakanlığı, Savunma, Güvenlik, Operasyon, Teknoloji, Son Dakika

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